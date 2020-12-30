Советник псковского губернатора объяснил популярность медийных и политических Telegram-каналов

18:55, 30 декабря 2020, ПАИ

Советник губернатора Псковской области по СМИ Антон Сергеев в эфире проекта ПАИ-live объяснил популярность медийных и политических Telegram-каналов.

«Всем интересна политика, всем интересно, что произойдёт, – прокомментировал Антон Сергеев популярность политических ТГ-каналов. – Почему растут новостные Telegram-канал, тоже объяснимо: потому что выдаётся большой объём информации, то, чего нет у других».

В то же время Антон Сергеев заметил, что к концу года замедлился рост многих Telegram-каналов. «С другой стороны, есть тенденция – появилось много новых Telegram-каналов. Туда все полезли, потому что поняли, что это благодатное поле», – отметил гость эфира.

Антон Сергеев также высказался по поводу фейков в Telegram-каналах. «История с фейками, сливами – калька с того, что было с интернет-порталами. Я это наблюдал десятки лет назад, всё то же самое: те же сливные бочки, точки входа информации. Теперь это из интернета переместилось в Telegram», – отметил гость эфира.