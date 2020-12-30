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Михаил Ведерников обсудил с главами районов основные рабочие направления в 2021 году

Губернатор с главами муниципальных округов наметил перспективы работ на 2021 год. Фото администрации Псковской области

 

В формате видеоконференции прошло совещание губернатора Псковской области с главами муниципальных округов, сообщает областная администрация.

​В рамках совещания были рассмотрены меры по обеспечению сбалансированности местных бюджетов. Так, например, в декабре до районов доведены дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов в размере 125 млн рублей. Глав муниципальных образований познакомили с особенностями предоставления финансирования в следующем году, а также рассказали о возможных изменениях профильного законодательства. «В последние дни мы детально отрабатывали по каждому району. Все возможные средства вам отданы. Это поможет завершить этот финансовый год без проблем», — заметил губернатор и пообещал оказать дополнительную поддержку, если она понадобится муниципалитетам.

Участники совещания рассмотрели и целый ряд вопросов, который касался строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Речь зашла, например, о готовности сферы ЖКХ к бесперебойной работе в новогодние праздники. На территории муниципальных образований организовано дежурство, состоялись территориальные комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению мер пожарной безопасности. Главам поручено взять работу предприятий сферы ЖКХ и аварийных бригад под личный контроль. Кроме того, должна быть организована круглосуточная работа диспетчерских служб, а также проанализированы имеющиеся материально-технические запасы для возможных ремонтов.

Ещё один вопрос, который был рассмотрен, касался мероприятий федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», практически все запланированные проекты завершены. Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов предложил в соглашения с муниципалитетами включить положение о штрафных санкциях на случай нарушения кассовых планов, а также определить конкретные сроки осуществления контрактов. Своевременное освоение федеральных средств позволит региону рассчитывать на дополнительное финансирование. Михаил Ведерников предложение поддержал и напомнил, что так же ведётся работа федерального центра с регионами, поэтому логично этот принцип распространить и в отношении районных властей.

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