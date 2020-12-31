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Общество

В Новый год без ковида – ПАИ-live c Алексеем Васильевым и Борисом Андреевым

Главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев и заместитель главного врача Псковской городской больницы по лечебной части Борис Андреев стали гостями проекта ПАИ-live.

Наступает Новый год, впереди у псковичей длительные праздники. Что рекомендуют выполнять врачи в праздники, чтобы избежать попадания в больницу? Что следует делать псковичам, чтобы в новогодние праздники не заболеть коронавирусом? Какие симптомы у коронавируса? Что делать и куда обращаться во время новогодних праздников, если человек считает, что заболел COVID-19? Сколько длится болезнь? В каких случаях можно делать КТ-обследование?

Об этом и многом другом рассказывают Алексей Васильев и Борис Андреев.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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