Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?

19:47, 31 декабря 2020, ПАИ

В фольклоре прообразами Деда Мороза считаются различные хтонические существа. Если обратиться к некоторым фольклорным произведениям, то можно узнать, что женой Деда Мороза была Ледяная Баба. И была у них дочка - Снегурочка. Об этом расскала «Российская газета».

В старославянской традиции прообразы этих языческих божеств были далеко не добрыми: знакомство с любым из них для простого человека заканчивалось плохо.

Было еще одно могущественное существо - Зима, которой подчинялись все остальные божества. Некоторые народы Севера молились ей и именно у нее просили милости.

Есть поверье, что если прогневить Зиму, то она пошлет троицу для наказания провинившихся. Мороз морозил все вокруг, Ледяная Баба устраивала гололедицу, а Снегурка - посыпала снежком все вокруг.