0
23:56
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
22:26
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
22:10
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
21:37
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
19:47
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
19:39
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
19:34
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Еще новости
Общество

Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?

Изначально, в фольклоре Дед Мороз и Снегурочка были нечистью. Фото АиФ

 

В фольклоре прообразами Деда Мороза считаются различные хтонические существа. Если обратиться к некоторым фольклорным произведениям, то можно узнать, что женой Деда Мороза была Ледяная Баба. И была у них дочка - Снегурочка. Об этом расскала «Российская газета».

В старославянской традиции прообразы этих языческих божеств были далеко не добрыми: знакомство с любым из них для простого человека заканчивалось плохо.

Было еще одно могущественное существо - Зима, которой подчинялись все остальные божества. Некоторые народы Севера молились ей и именно у нее просили милости.

Есть поверье, что если прогневить Зиму, то она пошлет троицу для наказания провинившихся. Мороз морозил все вокруг, Ледяная Баба устраивала гололедицу, а Снегурка - посыпала снежком все вокруг.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сколько в Пскове необходимо построить новых мостов?
Проголосовать >>>

Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
31 декабря 2020
Новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
31 декабря 2020
Оксана Фёдорова: Цените каждый миг вашей жизни
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
31 декабря 2020
Определены победители премии «Народное признание – 2020»
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
31 декабря 2020
Восемь вещей, которые нельзя делать в первый день нового года
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
31 декабря 2020
Кто жена Деда Мороза и где родители Снегурочки?
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
31 декабря 2020
Руководитель клуба «Зубрёнок» Андрей Мусатов завоевал статуэтку «Народного признания – 2020»
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
31 декабря 2020
Полицейские из Печор Иван Кекин и Александр Волков победили в «Народном признании – 2020» в номинации «Защита»
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках
31 декабря 2020
Студенты пытались украсть шар с городской ёлки в Великих Луках

Идет загрузка...