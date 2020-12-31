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Общество

Дистанционный приём заявлений в центры занятости продлили

Центры занятости продлят дистанционный приём заявлений. Фото правительство Иркутской области

 

Глава российского правительства Михаил Мишустин продлил срок дистанционного приема заявлений в центры занятости. Постановление опубликовано на официальном сайте правовой информации.

Согласно этому документу, назначение пособий по безработице и регистрация безработных будут вестись в онлайн-режиме до 31 марта будущего года.

Установленный прежним постановлением из-за пандемии коронавируса срок дистанционного приема заявлений в центры занятости истекал 31 декабря этого года.

В конце декабря было опубликовано исследование, которое показало, что каждая третья компания в РФ планирует и дальше практиковать удаленный режим работы.

Во время пандемии на дистанционный режим работы, по данным исследования, перешла каждая четвертая компания. Прежде всего, это крупный бизнес.

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