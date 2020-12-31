Шесть финалистов «Народного признания» получат специальные призы от почётного жюри премии

21:25, 31 декабря 2020, ПАИ

По решению членов жюри и организаторов специальные призы вручат шести финалистам Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2020».

Специальные призы от почётного жюри премии получат:

Псковская областная инфекционная больница (заняла второе место в номинации «Открытие»);

школьник из Стругокрасненского района Леонид Хазов за спасение тонувшего ребёнка (занял второе место в номинации «Поступок»);

Сергей Петров из посёлка Дедовичи за спасение человека на пожаре (занял третье место в номинации «Поступок»);

инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Пскову Роман Березкин и Владислав Дмитриев за спасение человека из горящего автомобиля (заняли второе место в номинации «Защита»);

полицейские из Острова Вадим Герасимов, Игорь Морозов, кинолог Яна Кислякова и её собака за спасение заблудившегося в лесу человека (заняли третье место в номинации «Защита»);

председатель Гдовского райпо Василий Чумаков (занял второе место в номинации «Инициатива»).

В 2020 году премия «Народное признание» отмечает своё 11-летие. На соискание премии поступило 145 заявок. Все соискатели участвовали в первом туре голосования на ПАИ, по результатам которого определились тройки финалистов в каждой из номинаций.

Награждение победителей состоится в 2021 году сразу после новогодних выходных и в необычном формате. Список всех обладателей награды будет опубликован на сайте Псковского агентства информации.