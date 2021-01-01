Встреча Нового года на Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла без зрителей

10:22, 01 января 2021, ПАИ

Традиционный спуск хрустального шара по шпилю на крыше одного из небоскребов у Таймс-сквер, ознаменовавший наступление 2021 года по времени Восточного побережья США, прошёл без зрителей, передаёт ТАСС.

До начала эпидемии это мероприятие было одним из самых массовых в стране и привлекало порядка миллиона жителей мегаполиса и туристов. На этот раз из-за пандемии нового коронавируса на ней присутствовали лишь несколько десятков человек.

В число гостей вошли только врачи, работники чрезвычайных служб, артисты, активисты и учёные, а также члены их семей. Они были разделены на небольшие группы, которые разместили на Таймс-сквер с учётом требований социального дистанцирования.