Юлия Пересильд: Здравствуй, новое и прекрасное
Псковичка актриса Юлия Пересильд поблагодарила уходящий год за всё хорошее, о чём написала в своём Instagram-аккаунте.
«Уходящему старому году благодарность за все испытания, которые он принёс! Испытания, которые заставили разобраться с проблемами, которые давно не давали покоя! Испытания, которые измотали, но сделали сильнее! Испытания, пройдя которые, начинаешь себя любить и уважать! И хоть сейчас, закончив все дела, я отправляюсь на заслуженный отдых и чувствую себя синей мокрой полудохлой курицей — я счастлива. Здравствуй, новое и прекрасное!» – поделилась с подписчиками Юлия.
⠀