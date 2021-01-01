В России после новогодней лотереи больше 580 человек стали миллионерами в один день

20:56, 01 января 2021, ПАИ

Исторический рекорд государственных лотерей был поставлен сегодня, 1 января 2021 года: в рамках розыгрыша новогоднего тиража появился 581 миллионер. Об этом сообщает «Газета».

«Всего в новогоднем 1369-м тираже «Русского лото» разыгрывалось более 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард рублей пришёлся на крупные призы. Таким образом, в праздничном тираже была разыграна тысяча призов по миллиону», – рассказали устроители розыгрыша.

Так, в один день по итогам праздничного тиража появился 581 лотерейный миллионер.

Кроме того, ещё 593 участника разделили между собой оставшиеся 419 призов по миллиону.