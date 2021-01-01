Чего добились профсоюзы в 2020 году и что ждать от Псковского облсовпрофа в наступившем 2021-м – в интервью с Игорем Ивановым

22:37, 01 января 2021, ПАИ

В эфире ПАИ-live ведущий Александр Машкарин пообщался с председателем Псковского областного совета профсоюзов Игорем Ивановым на актуальные темы: чего добились профсоюзы в кризисном 2020 году, имеют ли под собой основу многочисленные слухи и чего ждать от псковского облсовпрофа в наступившем 2021-м.

С «Хилово» всё хорошо

– Каковы для вас и как для лидера профсоюзов, и как для человека итоги 2020 года?

– Для нас как для профсоюзной стороны самое главное событие, наверно, то, что профсоюз поменялся, он стал новым: обновлённый, эффективный. Год был кризисный, непростой, пандемия потрепала всех, но мы всё равно смогли собраться, сработали как единый механизм, выполнили все взятые на себя социальные обязательства. Нигде не было задержек заработной платы, мы заплатили все налоги и чисты перед налоговым органом. Мы сохранили все социальные программы: это и санаторно-курортное оздоровление членов профсоюза, и бесплатные экскурсии, и сертификаты на отдых и оздоровление. Всё это мы сделали в не самый простой для профсоюзов период, потому что и здравницы стояли, и была сформирована определённая задолженность и кредиторская задолженность, и необходимо было принимать определённое решение. Для нас основное, что в условиях пандемии мы сработали эффективно и хорошо.

– Вы сейчас упомянули кредиторскую задолженность. Мы с вами об этом говорили касательно курорта «Хилово». Как сейчас там обстоит дело? Удалось ли решить с кредиторами вопрос о рассрочке или даже вообще закрыть кредит?

– Кредитную линию закрыли полностью. Вообще кредиторскую задолженность по санаторию «Хилово» мы сократили более чем на 20 миллионов рублей плюс получили возможность реструктуризировать часть кредитных линий, и теперь здравница не испытывает трудностей. Даже если мы видим, что где-то нагрузка снижается из-за того, что люди 65+ не едут в связи с пандемией и есть отказы, всё равно здравница в состоянии оплачивать текущую кредиторскую задолженность.

– То есть «Хилово» принимает отдыхающих и закрываться не собирается?

– Нет, закрываться не собирается ни в коем случае, это курорт, и новогодние праздники это подтверждают: будет 90 % загрузка санатория. Я думаю, что с «Хилово» будет всё хорошо, как и с другими объектами профсоюзной собственности. Мы нацелены на развитие. Пандемия рано или поздно закончится, и я думаю, что мы станем только сильнее.

Борьба за МРОТ

– Пандемия внесла коррективы в трудовые отношения. Значительная часть работников в разных отраслях работала на удалёнке. Были внесены изменения в федеральное законодательство. Как вы их прокомментируете?

– Профсоюзы здесь тоже смогли быстро, эффективно отработать, ведь закон об удалённой работе – это детище Федерации независимых профсоюзов России, его территориальных объединений. Мы все вместе его готовили, старались максимально учесть сложные моменты, которые связаны с удалённой работой, в части и оплаты труда, и отпуска, и социальных гарантий. В общем, правила игры определены, они нас устраивают. Думаю, мы смогли учесть всё то, с чем столкнулись в первый период ограничений. Это, кстати, одно из достижений.

Если говорить об итогах года, мне кажется, нельзя обойти стороной поправки в основной закон – в Конституцию Российской Федерации, ведь здесь тоже большую роль сыграли профсоюзы. Самая главная – это, наверно, поправка, которая закрепляет, что минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже прожиточного минимума. И мы видим, что в 2021 году он даже будет больше, чем прожиточный минимум трудоспособного населения. Это большая победа профсоюзов, ведь мы за это бились не один год, выходили и на митинги, и на шествия и заявляли на российской трёхсторонней комиссии и на региональной, что это должно быть, но никто не верил, что это произойдёт. А сегодня я говорю, что МРОТ уже будет даже выше, чем прожиточный минимум. Понятно, что здесь надо ещё больше работать, всё равно профсоюзы настаивают, что подход к исчислению минимального размера оплаты труда должен быть другой, что МРОТ должен быть ещё выше.

– Как в этом году складывались отношения по трёхстороннему соглашению между профсоюзами, работодателями и региональными властями?

– Мы здесь работали тесно в рамках региональной трёхсторонней комиссии, взаимодействовали с РСПП и с администрацией региона. В итоге после последнего заседания трёхсторонней комиссии мы приняли решение, что до конца года заключаем соглашение. Я со своей стороны его подписал и знаю, что Александр Козловский – тоже, ждём, что в ближайшие дни соглашение подпишет губернатор Псковской области и мы сможем его опубликовать на всеобщее обозрение.

Быль и небыль

– В некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что якобы Игорь Иванов вышел на руководство федеральных независимых профсоюзов России с предложением закрыть в регионах облсовпрофы, ввести филиалы ФНПР и всю собственность передать на федеральный уровень. Что в этом правда, а что неправда?

– Да всё неправда. Я не знаю, откуда это в головах рождается, хотя подписан на эти телеграм-каналы. Меня это веселит и радует, особенно последние посты про ФНПР, про мои инициативы, что якобы я уже купил билеты и уезжаю в Москву на какую-то должность, что был торг с ФНПР по поводу собственности. Но это совершенно не так. Это может вызывать только улыбку.

Мне комфортно и хорошо в Псковской области, поэтому я никуда не собираюсь. Состоялся съезд ФНПР, в ходе съезда над поправками в устав федерации работал не только один Иванов – работала рабочая группа, было предложено более сотни поправок, в итоге 50 с чем-то, 52 или 53, которые были согласованы после всех заседаний комиссии, вошли в итоговый документ. Эти поправки касаются организационно-структурного укрепления профсоюзов. Почему появилась инициатива вносить изменения? Потому что сложилась судебная практика с Федерацией профсоюзов в Новосибирской области, и Конституционный суд закрепил, что профсоюзы независимы от администрации, от других органов власти, самостоятельны и все: и территориальные объединения, и общероссийские профсоюзы – должны приводить к единоначалию свои уставные документы.

Что было принято из основного? Все 53 поправки озвучивать не буду, но дополнительные функции получила контрольно-ревизионная комиссия, и это хорошо: мы знаем, что КРК не раз работала на Псковщине, и если бы эти функции были раньше, возможно, и определённые вещи были бы сняты с повестки дня раньше.

Была создана комиссия по внутрисоюзным спорам: когда профсоюзы, отраслевые и территориальные объединения имеют какие-то нерешённые вопросы, эта комиссия уполномочена их решать. Комиссия по внутрисоюзным спорам – это теперь постоянно действующий орган, он с серьёзными полномочиями, может даже давать свои рекомендации по исключению из членов профсоюза, предположим, меня, если я не выполняю союзную дисциплину, устав территориального объединения, устав Федерации независимых профсоюзов России. Была куча примеров, когда эта комиссия была просто необходима.

Были вопросы с первичками «Псковпассажиравтотранса» – это тоже, кстати, можно назвать одним из итогов года, потому что ту кризисную ситуацию, которая была на предприятии, мы смогли разрешить. Были серьёзные вопросы к неисполнению устава и приведению его в своё время в профобъединения – тоже здесь комиссия, если бы была на тот момент, могла бы сработать. И вообще, не надо бояться повышенного контроля в своей деятельности. Мне кажется, это, наоборот, дисциплинирует. Те, кто против, кто выдумывает небылицы, что «всё делается для того, чтобы отобрать, распродать, должна быть максимальная автономия, мы хотим – подчиняемся, хотим – не подчиняемся», – это как раз заявляют те люди, у кого лицо в пушку, у кого есть проблемы. А нам-то бояться нечего. Мы готовы работать.

Планы-2021

– В 2021 году будет целый ряд избирательных кампаний, в том числе выборы в Псковское областное Собрание. Вы лично для себя или ваши коллеги из профсоюзов рассматриваете возможность участия в этих выборах в качестве кандидатов?

– Я для себя не определился, и такого посыла пока не было от руководящих органов, от президиума, от совета профобъединения, то есть мне не было задания этот вопрос прорабатывать. Я знаю, что в числе членов профсоюза есть люди, которые пытаются выбираться, являются действующими депутатами и Законодательного собрания, и муниципальных представительных органов. Я думаю, что наверняка кто-то захочет пролонгировать свои полномочия, кто-то пойдёт на выборы, возможно, даже обратится к нам, чтобы мы его поддержали, – будем рассматривать.

– Основная задача облсовпрофа на 2021 год какая?

– Основная задача – сохранить рабочий механизм и работать как единое целое, как одна команда, продолжать выполнять все взятые на себя социальные обязательства перед членами профсоюза, развивать собственность, чтоб она работала на членскую базу и на благо каждого члена профсоюза, приводить в жизнь те решения, которые были приняты ранее. По молодёжной политике: мы решил, что Форум работающей молодёжи будем ежегодно проводить. Надеемся, что, когда пандемия совсем уйдёт, всё-таки пройдут наши встречи с коллегами из Белоруссии и Смоленска. Скорей всего, в этом году нам тоже предстоит созвать внеочередную конференцию профобъединений, с тем чтобы и нам внести определённые корректировки в устав профобъединения. В целом – работать так, чтобы члены профсоюза чувствовали, что у них за плечами серьёзное профобъединение, которое всегда готово прийти на помощь, которое руководствуется принципами профсоюза «единство, солидарность и справедливость», отстаивает права трудящихся и их законные интересы.

– Игорь Олегович, большое спасибо за разговор!

– Я всех поздравляю с Новым годом и Рождеством, желаю крепкого здоровья, семейного счастья, побольше позитивных эмоций и хорошего настроения. Мы все вместе победим, всё будет хорошо. Будьте вместе с профсоюзом!