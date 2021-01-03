Роспотребнадзор: В России не выявлены случаи новой смертельно опасной «болезни Х»

20:49, 03 января 2021, ПАИ

Роспотребнадзор внимательно отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний и новых и возвращающихся инфекциях в мире. В России случаи с симптоматикой новой смертельно опасной «болезни Х» не выявлялись, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В управлении отметили, что пока Роспотребнадзор не располагает достаточной информацией для установления причины заболевания, но предполагает, что оно имеет вирусную природу. Также на сегодняшний день недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этой инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но угрозу не стоит недооценивать.

«Возникновение новых заболеваний, в том числе с высоким пандемическим потенциалом, – часть естественного эволюционного процесса, и поэтому необходимо постоянное и планомерное изучение разнообразия микроорганизмов, которые нас окружают», – добавили в пресс-службе.