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Общество

Роспотребнадзор: В России не выявлены случаи новой смертельно опасной «болезни Х»

Роспотребнадзор внимательно отслеживает все сообщения о вспышках инфекционных заболеваний и новых и возвращающихся инфекциях в мире. В России случаи с симптоматикой новой смертельно опасной «болезни Х» не выявлялись, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В управлении отметили, что пока  Роспотребнадзор не располагает достаточной информацией для установления причины заболевания, но предполагает, что оно имеет вирусную природу. Также на сегодняшний день недостаточно данных, чтобы сделать предположения о заразности и летальности этой инфекции, а также о рисках возникновения вспышек, но угрозу не стоит недооценивать.

«Возникновение новых заболеваний, в том числе с высоким пандемическим потенциалом, – часть естественного эволюционного процесса, и поэтому необходимо постоянное и планомерное изучение разнообразия микроорганизмов, которые нас окружают», – добавили в пресс-службе.

 

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