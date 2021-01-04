Водитель «Логана» погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург — Невель
Автомобиль Рено Логан съехал в кювет в районе деревне Гмырино (Стругокрасненский район) на трассе Санкт-Петербург — Невель. Водитель авто в результате ДТП погиб, сообщает телеграм-канал Псковская сводка
ДТП произошло около 6:20 в понедельник, 4 января. Водитель автомашины не справился с управлением, наехал на дорожное защитное ограждение и съехал в кювет. Личность водителя устанавливается, пассажир не пострадал.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС, МЧС, «скорой».