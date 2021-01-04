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Водитель «Логана» погиб в ДТП на трассе Санкт-Петербург — Невель

Автомобиль Рено Логан съехал в кювет в районе деревне Гмырино (Стругокрасненский район) на трассе Санкт-Петербург — Невель. Водитель авто в результате ДТП погиб, сообщает телеграм-канал Псковская сводка

ДТП произошло около 6:20 в понедельник, 4 января. Водитель автомашины не справился с управлением, наехал на дорожное защитное ограждение и съехал в кювет. Личность водителя устанавливается, пассажир не пострадал.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС, МЧС, «скорой».

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