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Общество

Пациенты Псковской областной больницы получили 150 новогодних подарков от «Единой России»

Фото пресс-службы Псковского регионального отделения ЕР.

Дети, встретившие Новый год в Псковской детской областной больнице, получили сладкие подарки, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.

Накануне Нового года активисты волонтерского центра «Единой России», депутаты Псковской городской Думы Федор Постнов и Валерий Тюменцев передали 150 подарков для пациентов больницы в рамках партийной акции «Подари праздник».

«Праздник должен быть у всех. Особенно Нового года ждут дети. Сладкие подарки подняли настроение детям, которые встретили праздник в больничной палате», - отметил Федор Постнов.

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