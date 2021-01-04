Пациенты Псковской областной больницы получили 150 новогодних подарков от «Единой России»
Дети, встретившие Новый год в Псковской детской областной больнице, получили сладкие подарки, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
Накануне Нового года активисты волонтерского центра «Единой России», депутаты Псковской городской Думы Федор Постнов и Валерий Тюменцев передали 150 подарков для пациентов больницы в рамках партийной акции «Подари праздник».
«Праздник должен быть у всех. Особенно Нового года ждут дети. Сладкие подарки подняли настроение детям, которые встретили праздник в больничной палате», - отметил Федор Постнов.