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Общество

Депутаты Госдумы предложили списать россиянам кредиты в связи с пандемией

Партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную думу с предложением провести амнистию кредитов, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦК партии Максиам Сурайкина.

Парламентеры озвучили сумму, в пределах которой предлагается списание долгов россиян перед кредитными организациями – три миллиона рублей. Мотивация предложения – затянувшаяся неустойчивая экономическая ситуацией на фоне пандемии коронавируса.

 По словам Сурайкина, соответствующее обращение было направлено в Госдуму.

 

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