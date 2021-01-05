Депутаты Госдумы предложили списать россиянам кредиты в связи с пандемией
Партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную думу с предложением провести амнистию кредитов, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя ЦК партии Максиам Сурайкина.
Парламентеры озвучили сумму, в пределах которой предлагается списание долгов россиян перед кредитными организациями – три миллиона рублей. Мотивация предложения – затянувшаяся неустойчивая экономическая ситуацией на фоне пандемии коронавируса.
По словам Сурайкина, соответствующее обращение было направлено в Госдуму.