Михаил Ведерников: Теперь каждая больница и поликлиника региона имеет доступ к интернету

14:59, 05 января 2021, ПАИ

Ключевым направлением Нацпроект и Цифровая экономика стало обеспечение широкого доступа к высокоскоростному интернету, - отметил в своем instagram- аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Он также отметил, что в Псковской области с этим большие проблемы.

«В течение года мы подключили 193 социально-значимых объекта, из них 97 ФАПов и других учреждений здравоохранения, а также 46 школ и колледжей. Теперь каждая больница и поликлиника региона имеет доступ к интернету. К 2022 году работа будет завершена во всех школах, колледжах и на объектах пожарной охраны», - отметил глава региона.

Ещё одно мероприятие реализовано на стыке двух нацпроектов – Демография и Цифровая экономика. На базе Псковского госуниверситета разработаны программы обучения цифровым технологиям и трёхмерному моделированию для женщин в декрете и с детьми дошкольного возраста. 340 женщин прошли курсы дополнительного образования, усилив свой профессиональный потенциал для дальнейшего трудоустройства.