На каких каналах псковичи смогут посмотреть трансляцию богослужения в рождественскую ночь

17:17, 05 января 2021, ПАИ

Прямая трансляция богослужения в рождественскую ночь будет организована на телеканалах «Первый», «Россия-1» , «Спас», а также на официальном сайте Московской патриархии, передает ТАСС со ссылкой на официальный сайт РПЦ.

«Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», - отмечается в сообщении.