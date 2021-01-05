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Общество

На каких каналах псковичи смогут посмотреть трансляцию богослужения в рождественскую ночь

Прямая трансляция богослужения в рождественскую ночь будет организована на телеканалах «Первый», «Россия-1» , «Спас», а также на официальном сайте Московской патриархии,  передает  ТАСС со ссылкой на официальный сайт РПЦ.

 «Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Неблагополучная эпидемическая ситуация требует тщательного соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции. В целях защиты здоровья верующих, в первую очередь лиц старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», - отмечается  в сообщении.

 

 

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