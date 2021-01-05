Западные аналитики назвали главные риски 2021 года для россиян

18:31, 05 января 2021, ПАИ

Западные аналитики назвали главные риски 2021 года для россиян, передает ТАСС. На первом месте, по мнению представителей компании Eurasia Group, так называемая разделенная Америка. Эксперты Eurasia Group, в частности, имеют в виду ситуацию, в которой порядка половины граждан США будут считать главу государства нелегитимным.

В качестве примера приводится отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов. Это уникальный поступок в истории США, который подчеркивает, насколько Америка расколота.

Второй по значимости риск - затянувшаяся пандемия коронавируса, которая в будущем будет угрожать не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике. И, наконец, тройку антилидеров благополучия на планете занимает борьба с изменением климата.