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Общество

Западные аналитики назвали главные риски 2021 года для россиян

Западные аналитики назвали главные риски 2021 года для россиян, передает ТАСС.  На первом месте, по мнению представителей компании Eurasia Group, так называемая разделенная Америка.  Эксперты Eurasia Group, в частности, имеют в виду ситуацию, в которой порядка половины граждан США будут считать главу государства нелегитимным.

В качестве примера приводится отказ действующего президента США Дональда Трампа признать результаты выборов. Это уникальный поступок в истории США, который подчеркивает, насколько Америка расколота.

Второй по значимости риск - затянувшаяся пандемия коронавируса, которая в будущем будет угрожать не только жизням людей, но и политической стабильности и глобальной экономике. И, наконец, тройку антилидеров благополучия на планете занимает борьба с изменением климата.

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