0
22:49
ВОЗ определил категорию людей, которых нужно вакцинировать в первую очередь
21:26
Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд
20:19
Псково-Печерский монастырь напоминает, что Рождество - лучшее время для добрых дел
19:55
7 января в поселке Бежаницы для водителей пройдут мероприятия по профилактике ДТП
17:52
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
17:52
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
14:30
В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам
Еще новости
Общество

Число зараженных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 242 человека

Число зараженных коронавирусом в Псковской области за сутки, 5 января, увеличилось на 242  человека. Такие данные предоставил Официальный телеграмм-канал Псковской области.

 

На данный момент проведено  исследований – 217956

 (1115)

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 24 755 (+242)

Выздоровело – 12502 (88)

Умерло – 102 ( +1)

 

Псков – 9166

Великие Луки – 4759

Бежаницкий район - 209

Великолукский район – 635

Гдовский район – 261

Дедовичский район – 305

Дновский район - 253

Красногородский район – 142

Куньинский район – 189

Локнянский район - 170

Невельский район – 978

Новоржевский район – 249

Новосокольнический район – 506

Опочецкий район – 641

Островский район – 1165

Палкинский район – 291

Печорский район – 499

Плюсский район – 343

Порховский район –  765

Псковский район – 2097

Пустошкинский район – 165

Пушкиногорский район - 162

Пыталовский район – 162

Себежский район – 287

Стругокрасненский район – 242

Усвятский район – 105

Иногородние (с 30.12.2020) - 9

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

ВОЗ определил категорию людей, которых нужно вакцинировать в первую очередь
05 января 2021
ВОЗ определил категорию людей, которых нужно вакцинировать в первую очередь
Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд
05 января 2021
Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд
Псково-Печерский монастырь напоминает, что Рождество - лучшее время для добрых дел
05 января 2021
Псково-Печерский монастырь напоминает, что Рождество - лучшее время для добрых дел
7 января в поселке Бежаницы для водителей пройдут мероприятия по профилактике ДТП
05 января 2021
7 января в поселке Бежаницы для водителей пройдут мероприятия по профилактике ДТП
05 января 2021
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
05 января 2021
Псковские теплосети опубликовали новогодние творческие работы маленьких псковичей
В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам
05 января 2021
В УМВД Псковской области прокомментировали ночную езду по мостам
В Псковском драмтеатре рассказали, какие книги поднимут настроение в Рождество
05 января 2021
В Псковском драмтеатре рассказали, какие книги поднимут настроение в Рождество

Идет загрузка...