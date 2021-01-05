Число зараженных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 242 человека
Число зараженных коронавирусом в Псковской области за сутки, 5 января, увеличилось на 242 человека. Такие данные предоставил Официальный телеграмм-канал Псковской области.
На данный момент проведено исследований – 217956
(1115)
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 24 755 (+242)
Выздоровело – 12502 (88)
Умерло – 102 ( +1)
Псков – 9166
Великие Луки – 4759
Бежаницкий район - 209
Великолукский район – 635
Гдовский район – 261
Дедовичский район – 305
Дновский район - 253
Красногородский район – 142
Куньинский район – 189
Локнянский район - 170
Невельский район – 978
Новоржевский район – 249
Новосокольнический район – 506
Опочецкий район – 641
Островский район – 1165
Палкинский район – 291
Печорский район – 499
Плюсский район – 343
Порховский район – 765
Псковский район – 2097
Пустошкинский район – 165
Пушкиногорский район - 162
Пыталовский район – 162
Себежский район – 287
Стругокрасненский район – 242
Усвятский район – 105
Иногородние (с 30.12.2020) - 9