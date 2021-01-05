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Общество

Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд

Александр Иванович Львов не только приводит многих красногородских ребят на лёд, умеет заинтересовать их этим видом спорта, но и служит для своих воспитанников примером, пишет районная газета «Заря».

 «С детства я тренировался у Александра Ивановича Львова. Он научил меня всему в хоккее. Хоккей для меня интересен, прежде всего, тем, что здорово отвлекает от обыденности. У нас очень дружная и сплочённая команда, за эти годы в ней уже сложился костяк», - поделился с редакцией Игорь Иванов, капитан взрослой команды.

«Моим тренером был и остаётся Александр Иванович Львов. Он многому научил меня в хоккее. Выезжая на соревнования, я думал о том, что для меня всегда было важным, – защитить честь района, зарядиться эмоциями. Хоккей – это адреналин. Сейчас, по мере возможности, мы стараемся выезжать на тренировки в Псков и с нетерпением ждём соревнований», - поддержал коллегу Сергей Михайлов, администратор взрослой команды, лучший защитник среди команд области второго дивизиона.

В ходе беседы игроки красногородских хоккейных команд много вспоминали о выигранных и проигранных матчах. Для них каждый матч – это маленькая жизнь. Очень хочется, чтобы красногородская «ледовая дружина» и в дальнейшем продолжала защищать честь района, влюбляя в себя болельщиков.

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