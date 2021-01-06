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Общество

Что нужно и чего нельзя делать в Рождественский сочельник

6 января православные отмечают Рождественский сочельник. В идеале в канун Рождества нужно встать пораньше и сходить в храм, если есть такая возможность. В условиях пандемии лучше прочитать молитву дома, советуют священники. Если накануне Рождества вы стали участником ссоры, лучше помириться. Даже если обидели вас, а не вы стали инициатором конфликта.

Готовить праздничный ужин нужно обязательно в хорошем настроении. Люди, которые придерживались Рождественского поста, не употребляют 6 января пищу до 18:00. На столе в этот день должны присутствовать постные блюда, желательно, чтобы их было не меньше 12. Это число символизирует 12 апостолов Иисуса Христа.

Нельзя в этот день ругаться, сквернословить, осуждать кого-то, проводить уборку, иначе весь год в вашем доме будут возникать ссоры на пустом месте. До 15:00 нужно закончить все приготовления. Именно в это время в храмах готовятся к торжественной службе.

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