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Общество

Жительница Куньинского района стала призером всероссийского фотоконкурса «Мое село»

С победой Светлану Белугину поздравил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Карпов. Фото пресс-службы регионального отделения «Единая Россия»

 

Жительница поселка Ущицы Куньинского района Светлана Белугина стала призером всероссийского фотоконкурса «Мое село». Об этом ПАИ рассказала «Псковская правда». Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия», фоторабота «Семья Макушевых-Лебедевых» Светланы Белугиной заняла третье место в федеральном этапе конкурса в номинации «Образ сельской семьи».

С победой Светлану Белугину поздравил руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Андрей Карпов, он вручил смартфон победительнице конкурса.

«Очень почетно для нашего региона, что семья из Куньинского района заняла призовое место на федеральном конкурсе. Я и сам здесь родился, поэтому мне вдвойне приятно поздравить землячку с победой», - отметил Андрей Карпов.

Конкурс проводился с целью приобщения жителей России к национальным культурно-историческим традициям, демонстрации преимуществ сельского образа жизни, повышения престижа крестьянского труда, воспитания чувства патриотизма и любви к малой родине.

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