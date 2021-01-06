Об итогах 2020 года и планах на 2021 год – в интервью с главой администрации Пскова

20:16, 06 января 2021, ПАИ

В эфире проекта ПАИ-live «Лицом к городу» глава администрации Пскова Александр Братчиков подвёл итоги 2020 года и поделился планами развития городской территории в новом году.

Рабочая модель

– Поздравляю с выздоровлением! Вы пополнили большую армию людей, которые перенесли коронавирус. Что порекомендуете тем, кто пока еще не заразился, и что сделать, чтобы не заразиться?

– Соблюдать меры предосторожности. То, что сейчас рекомендовано врачами, Роспотребнадзором, необходимо соблюдать. Взять и просто заразиться я никому не рекомендую, это неправильно. Лучше всего дождаться вакцины, пройти вакцинацию, особенно тем, кто входит в группу риска. Специально заболевать коронавирусом точно не нужно, это абсолютно неправильно. Необходимо максимально предохраняться от этой болезни: она очень опасна, страшна, и не очень понятно, как она может протекать у конкретного человека. Очень много негативных сценариев, достаточно много летальных случаев, поэтому все делайте для того, чтобы максимально обезопасить себя.

– Месяца два назад губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram анонсировал, что теперь контракты с подрядчиками по уборке улиц Пскова будут заключаться и работать по-новому. Подрядчики будут нести полную ответственность за уборку не только от снега, но и от грязи, будут нести ответственность даже за ДТП, которые произойдут по их вине. На ваш взгляд, насколько эти изменения в работе с подрядчиками проявились и как убираются улицы Пскова?

– Как убираются улицы, надо спрашивать у жителей: это будет более объективный взгляд на данную ситуацию. Что касается той ответственности, о которой говорил Михаил Ведерников, контракты заключены в прошлом году на 2020 год, все это уже выполняется, работает.

Мы уже обсуждали не раз, что деньги платятся за конкретно выполненные работы. Нет разделения на зиму и лето – есть вид работ. Допустим, уборка снега: если снег не убирался, то оплаты не будет. Если необходимо убрать небольшую часть в январе, как было в прошлом году, потому что зима была теплая, без снега, значит, это будет выполняться и будет оплачено подрядчику.

Что касается взаимоотношений с ГИБДД, то эта практика достаточно давно работает, люди обращаются. Если ДТП произошло по вине дорожных служб, то взыскиваются средства с компании, которая убирала этот участок.

– Рабочая модель?

– Да, модель абсолютно рабочая. Я считаю, она правильная, постепенно все к ней окончательно привыкнут и это приведет к тому, что город будет чище.

– За первые несколько недель зимы были уже прецеденты, когда подрядчику говорили: «Слушай, дорогой, не убрано, за это платить не будем».

– Это постоянно. Работает контрольное управление, которое ведёт приёмку работ подрядчика по уборке города, и если работы выполнены плохо, они не принимаются и не оплачиваются. Это происходит постоянно на протяжении последних двух лет.

– Придорожные газоны собирались сделать ниже бордюрного камня, но не до конца всё успели сделать.

– Большую часть работ выполнили. Я считаю, что эти работы очень правильные, потому что когда газон выше бордюрного камня, то грязь накапливается и скатывается на дорожную полосу. Эта работа в большом объёме выполнена, но есть нюанс с тем, что по контракту должен быть устойчивый травяной слой после того, как грунт срезан.

– Как раз это не успели сделать?

– Это в части улиц сделать не успели, поэтому с данным подрядчиком ведется претензионная работа и, по всей видимости, расторгнут контракт, потому что они это сделать не успеют. Ну и соответственно, как положено по закону, будут штрафные санкции и обращение в Федеральную антимонопольную службу для внесения его в базу недобросовестных поставщиков, потому что он не выполнил свои обязательства. Естественно, работы, которые он не выполнил, оплачены не будут.

– Как эти работы, которые уже выполнены, соотносились с тем, что на ряде дорог просто не было бордюрного камня и, когда землю убирали, вся она попала на дорожное полотно?

– Сейчас такого нигде нет: везде, где земля была высыпана на дорожную проезжую часть, она убрана. В первую очередь это касается улицы Чудской: там совсем плохой бордюрный камень.

– На разделительной полосе?

– Не только разделительная полоса с двух сторон проезжей части. Ремонт Чудской запланирован на будущий год: будет установлен новый бордюрный камень и заменено дорожное полотно. На будущий год все будет доделано. Нельзя всю работу выполнить за один год. Мы планируем работы на достаточно большой промежуток времени и постепенно их выполняем.

Магистральные направления

– В течение 2020 года мы с вами так или иначе затрагивали проекты 2021 года, но одно дело – говорить о проектах, а другое – иметь почти принятый городской и областной бюджет. Какие самые главные дорожные работы запланированы в Пскове на 2021 год?

– Безусловно, площадь Ленина: там тоже прописана в контракте замена бордюрного камня. Это было мое пожелание, мы обсуждали с Михаилом Ведерниковым то, что там будет именно гранитный бордюрный камень.

– Как и сейчас?

– Как и сейчас, только качественный и хороший гранитный камень, потому что это центральная площадь и все должно достаточно красиво выглядеть.

Октябрьский проспект: там не столько пробиваются ямы, сколько уже образовалась колейность. В последний раз ремонтировали в 2008 году, прошло уже 12 лет. Нормативный срок службы любого асфальта не более 8 лет.

– А тут прошло 12?

– А тут прошло 12, и мы понимаем, что необходим ремонт. Крестовское шоссе – не припомню, когда там ремонт был, еще в более ранний период, колейность там очень высокая. Ремонт сделан был достаточно хорошо, поэтому служил достаточно долго, но сейчас уже мы видим, что колейность очень высокая и требуется ремонт. Будет закончена улица Инженерная: кусочек, который недоделан, будет доделан на будущий год, включая дублирующий участок, который идет вдоль Инженерной (он тоже достаточно серьезный и разгружает улицу). Микрорайон активно застраивается, Инженерная становится основной магистралью, как и улица Труда. Труда достаточно узкая, а Инженерная шире, и люди имеют возможность через Инженерную проехать в центр города. Это основные улицы. И также Чудская улица: там достаточно большой проект. Соответственно, мы тоже ее отремонтируем.

– Разработка проектно-сметной документации для улицы Кузбасской Дивизии еще только начинается?

– Нет, для улицы Кузбасской Дивизии мы конкурс отыграли, уже есть подрядчик. Это большой проект: расширение улицы Кузбасской Дивизии от «Акваполиса» до улицы Западной – там будет по две полосы в каждом направлении, что позволит снизить нагрузку на транспортную инфраструктуру. И частично улица Западная. Сейчас мы заканчиваем разработку проекта улицы Кузбасской Дивизии, думаю, мы сможем получить положительное заключение экспертизы для участка от улицы Юбилейной до улицы Народной.

– Это фактически будет новая дорога?

– Да, это новая дорога, ее сейчас не существует. Будет перекресток с Юбилейной – это тоже позволит с Дальнего Завеличья по улице Кузбасской Дивизии добираться до Народной, до центра города.

– Что будет с теми гаражами, которые сейчас стоят на пути будущей магистрали?

– То же самое, что было с теми гаражами, которые находились около садиков.

– Их не будет?

– Если они стоят незаконно, конечно же нет. Если гаражи стоят законно и владельцами являются инвалиды, мы определяем место, где можем их оставить, подводим туда дорогу, чтобы люди могли доехать, и переносим их за счет муниципалитета. Это только для тех гаражей, которые стоят законно, все остальные предлагаем собственникам демонтировать самостоятельно. Если они этого не выполняют, то есть процедура с участием участковых, и все это демонтируется. Очень большое количество гаражей просто брошено, ими люди даже не пользуются. То же самое было на стадионе «Электрон», где строится музей «Россия – моя история»: там тоже были демонтированы гаражи, которые были незаконно установлены.

Тяжёлые объекты

– Хочу вернуться к ремонту сквера Народовластия, улицы Труда и Поземского. Он уже завершен?

– Высокая стадия завершения. Не все мне там нравится, было очень много проблем с подрядчиком, проблем с раскопками, объект тяжелый, потому что эту улицу не перекрывали. Если бы была возможность перекрыть частично, как Инженерную и Индустриальную, было бы значительно проще.

– Ускорило бы работу?

– Намного бы упростило, ускорило. Мы перекрывали ее несколько раз – и все мы помним коллапс, когда перекрыли несколько улиц одновременно: вообще в городе было невозможно проехать. Поэтому улица не перекрывалась, и в процессе работ осуществлялось движение автотранспорта, в том числе и автобусов.

Сейчас готовность очень высокая, но есть претензии к качеству. В рамках гарантийного ремонта беседу мы с ним уже проводили. Весной, когда позволят погодные условия, подрядчик все будет исправлять, потому что гарантийный срок – четыре года. Помимо этого, есть гарантия на гарантийный ремонт. Сейчас он должен закончить основные работы. Все эти торчащие люки подрядчик опустил, сейчас должен заделать асфальт, съезды на все примыкающие дороги. Улицу Набат они закончили полностью – съезды сделали. К весне будет понятно, что было сделано некачественно, и в рамках гарантии все будет переделано.

– Часть жалоб, которые касаются того участка, связана с дорожной разметкой и знаками: автомобилистам непонятно, какие там знаки приоритета, круг не круг, пешеходам не очень понятно, когда и где переходить…

– Не совсем соглашусь. Возможно, возникают вопросы, пока люди не привыкли. Я наблюдал картину, когда люди умудрялись ехать против движения круга.

– Как это так?

– А вот так! Прямо с Троицкого моста ехали по старинке – тоже такое было поначалу. Сейчас такого уже нет, люди привыкли, все знают, что круг главный и кто заезжает на круг – должен уступить дорогу тем, кто движется по круговому движению. Там установлено два знака пешеходного перехода (их не было), разметка нарисована. Самый большой переход – от Золотой набережной – оборудован светофором, работает по кнопке вызова. Там есть ещё одна трудность, которая сопровождается тем, что люди, выезжая с Золотой набережной, имеют возможность повернуть только направо, а ближайший разворот на Октябрьской площади вокруг елки нынешней, ближе не развернуться. Соответственно, принято решение: мы согласовали с комиссией по безопасности дорожного движения, что полоса для разворота будет в 2021 году сделана на площади Ленина напротив кинотеатра «Октябрь» – там это позволяет расстояние и работа светофора. Когда будет загораться светофор для пешеходов, которые переходят площадь Ленина от пединститута к кинотеатру «Октябрь», в этот момент можно будет производить разворот автомобилистов.

– Посмотрим, как это будет работать. Вас не смущает, что тот же подрядчик, который делает Поземского и Труда, выиграл конкурс на вторую очередь ремонта, несмотря на то что с ним были проблемы?

– Смущает, но есть несколько нюансов. Первый – 44-ФЗ. Если выходит один подрядчик, мы не имеем права не заключить с ним договор. Если бы вышло несколько подрядчиков, был бы аукцион и можно было бы по-другому смотреть на эту проблему, но никто не изъявил желания. Мы не можем по-другому себя вести: объявляется аукцион, объявляются условия, любая желающая компания, которая имеет соответствующий опыт, имеет возможность предоставить банковскую гарантию на полученный аванс и банковскую гарантию на гарантийный ремонт, может участвовать в аукционе. Ни одна компания, ни псковская, ни из других городов, не вышла. Был единственный участник, который соответствовал всем критериям отбора.

– Какие-то особые критерии отбора?

– Нет, это просто 44-ФЗ. Нет желающих. Кто хотел бы выходить на подобные объекты? Объекты очень сложные. Я не выгораживаю подрядчика, с ним очень много проблем, но при всем при том тяжелый объект с раскопками, с постоянным движением он все равно сделал практически в срок. Понятно, что в рамках гарантийного ремонта придётся многое переделывать. Вторую очередь, думаю, он сделает проще и быстрее, тем более что этот контракт необходимо было исполнить меньше чем за полтора года, потому что по первому контракту четыре раза аукцион не состоялся: никто не выходил.

– Сроки сдвигались и сдвигались?

– Да. Мы первый аукцион разыгрывали в марте 2019 года – не выходил никто. Контракт смогли заключить только в конце октября. И получилось так, что первый летний сезон прошёл. Подрядчик, начиная с ноября, вместо нормативного срока два сезона, будет работать почти два года, то есть он должен закончить до конца 2022 года.

– Временной люфт довольно значительный.

– Да, довольно значительный. Это позволит подрядчику спокойно работать, нам как заказчику – отслеживать качество производимых работ. Все это можно делать в нормативные сроки, и мы, безусловно, не допустим, чтобы, как сейчас, где-то зимой клали асфальт.

Насущный вопрос

– Ближе к концу лета стало известно, что Псков получит несколько миллионов на ремонт дорог и надо срочно разыграть контракт. Все успели сделать?

– Практически. Есть мелкие нюансы, которые доделывают сейчас: это улица Аллейная, улицу Школьную осталось немного доделать. На основных магистралях, таких как Кузнецкая, площадь Героев-десантников, продолжение Рокоссовского, все сделано. На эти же деньги сделан большой кусок от улицы Труда в сторону Индустриальной.

– Про модульные туалеты вопрос актуален второй или третий год. В городе установлено несколько модульных современных мест для кратковременного пребывания, но не все они работают. Практически ни один не работает, кроме туалета в Псковском кремле.

– Не соглашусь с вами. В летний период, когда есть наплыв туристов, они работают. Туалет установлен около «Октября», там всегда были туристы. Площадь около Дома профсоюзов, там тоже работает, когда приезжает туристический автобус. А те туалеты, что на территории Кремля, мы просто передали во временное пользование РПЦ, они установили их сами и сами эксплуатируют.

В 2020 году значительно тяжелее было с количеством туристов, не было никаких мероприятий, поэтому туалеты работали не в полном объёме. Помимо этого, мы ставим обычные туалетные кабинки в Финском парке, на Набережной, чтобы люди могли воспользоваться ими, прогуливаясь. В рамках реконструкции улицы Леона Поземского и парка Строителей там тоже установлены стационарные туалеты с постоянным подключением к канализации. Я считаю, что это необходимо: любой человек, гуляющий по паркам, должен иметь возможность посетить туалет, купить воду, кофе. Это не портит сам парк, а наоборот, дополняет, поэтому в парке Строителей это все предусмотрено.

– Я ни разу не видел, чтобы работал стационарный туалет в Ботаническом саду, рядом с Зелёным театром.

– Мы открывали его, но в 2020 году не работали карусели, а он стоит рядом с каруселями и рассчитан на то, чтобы люди, когда приходят в Зелёный театр или на карусели, имели возможность сходить в туалет.

– Невыгодно открывать, потому что нет потока людей?

– В 2020 году его просто не было физически, все карусели были закрыты, Зелёный театр был закрыт.

– Посмотрим, что в 2021 году будет с туристами. Туристов-россиян, мне кажется, на самом деле не так и мало.

– Летом было немного, турпоток снизился, в 2020 году мероприятий нет, а у нас всё-таки событийный туризм по большей части. Событийного туризма как такового не было.

Ларьки или ТРК?

– Должен спросить про Четыре угла. Там начались работы по сносу несовременных объектов торговли. Как ведутся переговоры с собственниками? Некоторые из них обратились в суд.

– Есть решения суда о том, что их необходимо демонтировать, так как их нет в схеме размещения социальных объектов. Собственники данных объектов сейчас обратились в апелляционную инстанцию, ждём решение апелляционной инстанции.

– Просто тянутся сроки?

– Тянутся сроки. В данном случае надо, наверное, у горожан спросить, как лучше: как было или как стало?

– Пока никак. Будем надеяться на ближайшее будущее, потому что те проекты, которые обсуждались на публичных слушаниях, действительно интересные.

– Да. Опять же, все прекрасно помнят ужасный забор, ужасные ларьки – пережиток 90-х. Если жители считают, что было лучше…

– Лучше, конечно, не было.

– На градсовете было принято и единогласно поддержано решение, что там необходимо разместить туристический торгово-развлекательный центр – это размещение гостиничных комплексов, торговых центров, туристических объектов. Я считаю, что это достаточно интересный инвестиционный проект. Это могут сделать собственники существующего участка или какой-то другой инвестор, потому что большая часть земельных участков находится в муниципальной госсобственности. Мы готовы встречаться с инвесторами, обсуждать и предоставлять им максимум возможностей и льгот, чтобы проект был реализован.

– Главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин рассказывал о ещё одном проекте – реконструкции набережной со стороны Ольгинской часовни. Якобы даже отправлялась заявка в федеральный центр.

– Проект реконструкции набережной от Ольгинского моста до Комсомольской площади уже прошел государственную экспертизу. Там предусмотрен пирс, чтоб парковать суда, которые могли бы ходить до Талабских островов. Теоретически возможно будет когда-нибудь наладить водное сообщение с Тарту, как это было в советское время, – это бы сильно упрощало процесс передвижения. Мы тоже это планируем, проект есть, заявка на финансирование подавалась, но пока не получили согласования на федеральном уровне. Надеюсь, что все-таки Михаилу Ведерникову удастся добиться этого, потому что тогда ещё одна набережная оживет и продолжение набережной у кампуса будет отличным местом для прогулок. Тем более в 2020 году мы сделали вторую очередь дендропарка с дорожками, стало очень симпатично и красиво, и Мирожский монастырь как памятник ЮНЕСКО выглядит уже абсолютно по-другому – не стоящим в кустах, а вид на него открывается со всех сторон.

– Красиво там будет весной.

– Безусловно! Сейчас все сделано, вода отведена, мостики сделаны, и прогулочная зона с фонариками очень даже приличная. Мы с детьми гуляли, всем понравилось. Теперь можно целиком обойти и первый этап, и второй этап реконструкции дендропарка.

Скверы, велодорожки и плотины

– В 2020 году, несмотря на коронавирус и так себе экономические условия, в городе получилось реализовать инвестиционные проекты. В 2021 году есть интересные инвестиционные проекты?

– Любой большой проект достаточно долго готовится. В 2020 году мы реализовали проект на Четырёх углах – сквер 60-летия Октября.

– Он всё-таки 60-летия Октября?

– Да, нас не поддержали. Была инициативная группа, которая выходила с предложением переименовать его в сквер Искусств, но так получилось, что большинство проголосовало за то, чтобы он остался с прежним названием.

– Как вам эта история с открытым голосованием в интернете, когда за одну ночь вдруг резко набирает голоса название 60-летие Октября, хотя до этого было очевидно, что лидирует другое название? Стоит ли вообще проводить такие голосования?

– Мы много думали на эту тему. Голосование было реальное, с реальных телефонов, это никакие не боты. В данном случае коммунистическая партия в Псковской области мобилизировалась и пригласила к голосованию через свои источники коллег со всей России. 90 % голосования произошло не с территории Псковской области, а из других регионов.

– Не псковичи?

– Не псковичи, почти вся территория России. Мы думали, отменить или нет, но посчитали, что это будет неправильно, потому что если бы меня спросили, переименовать Красную площадь или нет, а я же не москвич, я бы, наверное, тоже высказался за то, чтобы не переименовывать. Если бы мое мнение не учитывалось как мнение жителя России, мне было бы неприятно, поэтому любой житель страны имеет право проголосовать, отобрать это право мы не можем. Мы же не говорили, что голосовать могут только псковичи. Инициативу сохранения названия мы поддержали.

– На самом деле в народной молве название «сквер Искусств» закрепилось гораздо прочнее, потому что многие впервые услышали, что этот сквер когда-то носил название 60-летия Октября. Возвращаясь к инвестиционным проектам, Мирожский парк, сквер на Энтузиастов…

– Это все в рамках приграничного сотрудничества. Комитет по приграничному сотрудничеству во главе с Кристиной Кобызь занимается этим, и мы удачно участвуем. Возможно, удастся привлечь порядка 2 млн евро на строительство велодорожной сети. Мы работаем над этим вопросом. Если это получится, мы сможем реализовать проект свободного передвижения по Пскову на велосипеде. Важно, чтобы дорожки не заканчивались, имели логическую цепочку. Неважно, где ты живешь – на Запсковье или на Завеличье, ты должен иметь возможность доехать на велосипеде до места работы, места отдыха, в торговый центр. Все это должно быть соединено в единую велосипедную сеть с возможностью взять велосипед напрокат, с возможностью парковки велосипедов. Этим проектом занимаемся серьезно. Если всё будет хорошо, постараемся в течение ближайших двух-трёх лет его реализовать.

– Каков шанс успеха этого проекта?

– Мы над ним работаем.

– Осенью обсуждался проект пешеходного моста через Пскову.

– Хороший проект, он имеет право на жизнь. Мы были в Витебске по приглашению встречающей стороны, когда ездили с Михаилом Ведерниковым во главе делегации. У них река Двина и маленькая река, впадающая в Двину, там сделаны не пешеходные мосты, а плотины наподобие той, что сделана около «Гелиопарка». Возможно было бы рассмотреть вопросы устройства плотины с возможностью пешеходного перехода. Тем самым можно поднять воду в Пскове, потому что летом она выглядит не очень презентабельно, а если сделать плотину, то это позволит создать небольшую запруду наподобие той, что есть в Финском парке. Это как альтернативная идея.

– Подкидывали эту идею градостроителям, архитекторам?

– Не сильно много обсуждали, но в целом пешеходный переход там необходим, он позволит сделать туристические прогулочные маршруты более разнообразными.

Чтобы было чисто и красиво

– Ещё одна тема – тема вандализма, губернатор про неё много говорил. Как только благоустраивается территория, появляются новые скамейки и фонари, через некоторое время находятся люди, которые превращают новое в непрезентабельного вида останки, развалины. Как бороться с вандализмом? Помогли бы показательные процессы над пойманными вандалами?

– Это, наверное, история полиции: их задача – ловить нарушителей. В первую очередь все идёт из семьи, с воспитания в семье. Если в семье не принято что-то ломать и люди ценят чужую работу, то и дети это перенимают. Если в школах идёт воспитание, что это частная собственность, нельзя брать чужое, обычные, простые православные каноны прививаются с детства на уровне семьи, школы, института, то этого не будет. Я скажу, что за 20 лет ситуация очень сильно изменилась.

– Изменилась в лучшую сторону?

– Безусловно, сейчас люди намного ответственнее к этому подходят. Обратите внимание, никто не идёт и не бросает мусор, как это было раньше, бутылки от воды или пачку сигарет – люди ищут урну.

– Буквально на днях проводили опрос, что изменилось в Пскове за последний год. Люди отмечают факт, что стало чище.

– Это комплексная работа. Очень важно, чтобы те же урны убирались. Если люди видят, что чисто, они не бросают мусор. Если идёт человек с пустой бутылкой и нет кучки с бутылками, он ищет урну, чтобы ее выкинуть. Но если есть кучка с бутылками, он положит свою туда же: это уже санкционированная свалка для бутылок.

– Каждый год происходит новогоднее обновление: новогодние иллюминации, фигуры. В 2020 году объём новогодних украшений увеличился, несмотря на коронавирус. Не все деньги, которые были намечены на новогодние украшения Пскова, остались, потому что в коронавирусный год их пришлось истратить на другое. Что не успели сделать из задуманного?

– Сложно сказать, что не успели. Важно, что откликнулось достаточно большое количество предпринимателей, бизнес-сообщество. Большое спасибо Михаилу Ведерникову, что из областного бюджета нам помогли деньгами. Какие-то игрушки решило подарить городу бизнес-сообщество. Есть даже частные пожертвования.

– Отель «Покровский», «Псковагроинвест», «Экопром» – малая часть компаний, которые вложились в украшение города.

– Да, мы обязательно сделаем полный список и отметим, что они помогли с украшением города к Новому году. Многие вещи, которые были когда-то брошены, мы восстановили. Елка на самом деле неновая, хотя похожа на новую.

– Центральная?

– Да, центральная. Это та елка, которая была давно куплена, просто в 2020 году мы купили часть запчастей для неё, восстановили и сделали немножко другие украшения, не стали вешать «Ну, погоди!».

– Где «Ну, погоди!» теперь?

– А зачем оно вам?

– Интересно.

– Лежит на складе. Украшения в 2021 году нужно модернизировать, провести рестайлинг и сделать фигурки, которые поставим в городе в другом месте. Сейчас мы научились делать и подключать фигурки: специализированная служба сама сделала сани, которые поставили в сквере 60-летия Октября, там же поставили елочку. Небольшую елочку поставили и на улице Милицейской, поставили лазерные, светодиодные мигающие фонари. Хочется, чтобы народ почувствовал праздник, чтобы был снежок на Новый год, чтобы все было беленькое и пушистое. Тогда все украшения, иллюминации будут выглядеть по-другому.

Переходить или не переходить?

– В России благодаря камерам видеонаблюдения было собрано 85 млрд рублей штрафов, 90 % – с помощью камер видеонаблюдения. Система «Безопасный город» в Пскове развернута до конца? Когда её анонсировали, говорили, что будет установлено чуть ли не тотальное видеонаблюдение.

– Я думаю, что ещё не до конца. Но те объекты, которые мы строим или были построены за предыдущие 3-5 лет, все оборудованы камерами видеонаблюдения. Камеры монтируем в рамках контрактов и передаем возможность и доступ к ним в полицию. Данные о количестве пойманных преступников и нарушителей я не смогу сказать, потому что мы этими данными не владеем. Количество камер достаточно большое, и во всех контрактах мы прописываем, что они должны быть установлены. На улице Поземского будет установлено большое количество камер, они устанавливаются во всех парках. Когда люди знают, что там камера, им страшно совершать правонарушение.

– Не пользовались сами этой системой?

– Каким образом?

– Может, у вас на рабочем мониторе есть возможность посмотреть, что происходит в городе?

– Вы думаете, это самое интересное?

– Не знаю.

– То же самое, как и у всех: «Псковлайн», все камеры, к которым есть общий доступ.

– В этом плане глава администрации ничем не отличается?

– Нет, у нас нет доступа к камерам «Безопасного города».

– Ещё один вопрос, который касается безопасности, – ликвидация пешеходных переходов. Каждый год комиссия по безопасности дорожного движения рассматривает вопросы, где они должны появиться, где ликвидированы, и каждый раз горожане выражают недовольство решениями. Насколько оправданна ликвидация пешеходных переходов на центральных улицах города?

– Вопрос непростой. Существуют нормативы установок пешеходных переходов. В свое время количество пешеходных переходов рисовали там, где хотелось. Сейчас количество транспорта увеличилось. Если мы оставляем пешеходные переходы – на них происходит большое количество ДТП, наездов на пешеходов, столкновений с автомобилями. Мы долго обсуждаем этот вопрос на комиссии и ликвидируем переход в том случае, если на нём происходили ДТП. Если переход не приносит проблем и ущерба здоровью, то такие пешеходные переходы мы не убираем.

Никто их просто так не убирает. Вынося вопрос о каждом переходе на комиссию по безопасности дорожного движения, где присутствует ГИБДД Пскова, комитет по транспорту Псковской области, общественники, мы его совместно обсуждаем, если решение о ликвидации принимается, то обоснованно. Почему убираем? Потому что пешеходные переходы должны быть определенным образом оборудованы. Не может пешеходный переход упираться в зелёную зону: куда человеку идти? Обязательно с обеих сторон должен присутствовать тротуар. Количество пешеходов, пересекающих проезжую часть, тоже регламентируется нормативами. Также учитывают близость пешеходных переходов: не может быть два пешеходных перехода на расстоянии 30 метров друг от друга.

– Как это было на улице Рокоссовского?

– Да. Мы должны понимать, что не может дорога состоять из одних пешеходных переходов, хотя мы очень много гуляем с семьей и детьми. Я перехожу дорогу только по пешеходному переходу и все равно боюсь, что меня задавят (это, наверное, какая-то фобия). Я, прежде чем выйти на проезжую часть, стараюсь убедиться в том, что люди остановились и видят, что я собрался переходить дорогу.

– Есть такая категория пешеходов, которые сильно уверены в себе и не смотрят по сторонам.

– Идя по пешеходному переходу, они правы, но должно быть чувство собственного сохранения.

– Друзья, и фликеры надевайте, пожалуйста.

– Очень важная история с фликерами, я с вами абсолютно согласен.

Заборостроение

– Я даже не буду спрашивать, зачем ставятся заборы на центральных улицах, – ответ очевиден: для безопасности. Теперь людей интересует их внешний вид: непрезентабельные, некрасивые, быстро ржавеют. Как вам эстетика этих заборов?

– Не всегда мы можем поставить красивый забор. За последние два года я запретил своим заместителям УГХ, кто непосредственно занимается разыгрыванием конкурса, ставить крашеные заборы. Все заборы, которые ставились по контракту за последние два года, оцинкованы, они не ржавеют. Когда забор просто покрашен, через год-два он начинает ржаветь, и выглядит это очень ужасно. Среда у нас агрессивная, дороги посыпаются солью, песко-соляной смесью, и заборы вдоль проезжей части ржавеют мгновенно. Оцинкованные заборы могут служить 20-30 лет. Хотелось бы красивый забор, как в Москве или Санкт-Петербурге, но мы не всегда это можем сделать с точки зрения нормативов, и это очень дорого. Исходим из того, что имеем возможность поставить и что будет долговечным.

– Администрация города постепенно наводит порядок с наружной рекламой. До конца ли он наведен?

– Нет, не до конца. Есть несколько задач, связанных с наведением порядка в части внешнего вида города. Большое количество рекламных конструкций уже демонтировано, ещё большее количество будет демонтировано, потому что какие-то сооружения ограничивают видимость, какие-то стоят на зелёных зонах. Очень много ненужных рекламных щитов, невостребованных. Владельцам тех, которые стоят незаконно, будем выписывать предписания. Если сами не демонтируют, то демонтирует уже муниципалитет.

Вторая проблема – внешний вид объекта нестационарной торговли. В 2018 году мы приняли эталон внешнего вида объектов нестационарной торговли, постепенно многие уже привели их в тот вид, который был утверждён градостроительным комитетом. Моя позиция простая: кто ничего не сделал, тех мы сносим. Кто привел в соответствие – смотрим: если они платят арендную плату за установку данных объектов, то мы их пока не трогаем, но рекомендуем им привести объекты в тот вид, который необходим, утвержден.

– Есть целый брендбук.

– Брендбук внешнего вида. В правилах благоустройства все прописано, прописан большой блок вывесок. Мы тоже работаем с этим, с губернатором обсуждали, что это очень непростая история, потому что очень большая разница между вывеской и рекламой на зданиях. У «Максимуса» аляповатый вид, некрасиво.

Но мы в 2020 году работу приостановили в связи с коронавирусом: и так людям непросто, а заставлять менять вывеску – это тоже денег стоит. Новые вывески должны делать по правилам, старые пока мы не трогаем. Сейчас обсуждаем вопрос, как стимулировать предпринимателей, чтобы они сами это сделали. Хочется, чтобы внешний вид зданий соответствовал тому облику, в котором хотелось бы видеть Псков.

– Где-то год назад, когда в массовом порядке в городе появились новые светильники, которые устанавливал один из крупных подрядчиков в системе «Умный город», многие начали жаловаться, что город не слишком умный: освещение отключалось. Сейчас лучше, но бывает, что на улице Труда не горит свет. Что с этим делается и почему так происходит?

– Тут проблема больше по взаимодействию с энергетиками, потому что наши только светильники муниципальные, а все сети принадлежат Россетям. Их обязанность обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии. Что касается умного освещения, вся система управления светильниками города находится в компьютере. У нас чётко прописан регламент включения светильников – когда начинает светать или когда начинает темнеть, это все происходит систематически. Каждый день, если кто-то обратит внимание, светильники включаются в разное время в зависимости от освещенности, поэтому они включаются все в разное время. Единственное, в чем минус существующей сети, – она более чувствительной стала. Если раньше ветер поднимался и провода пересекались между собой, лампочки по 500 ватт не переставали работать, в худшем случае выбивало щит. Сейчас стоит автоматика, и при любом ветре, когда перехлестываются провода (они остались старыми), электронику просто вырубает, она выключается, чтобы не произошло перегорания, возгорания. Больше требуется усилий, чтобы это все обслуживать. Мы сейчас тоже ведем переговоры с энергетиками, чтобы максимально этот вопрос решить, чтобы казусов, когда стоит целая неосвещенная улица, не происходило.

Бюджет-2021

– Один из главных вопросов 2020 года – про бюджет на 2021 год. Депутаты гордумы не без дискуссии приняли бюджет города. На ваш взгляд, главный финансовый документ 2021 года для Пскова – это какой документ? Бюджет выживания или развития?

– В первую очередь бюджет социально направленный. Очень важно выдержать те социальные обещания, которые мы даем населению, нашим горожанам, важно, чтобы они верили, что 2021 год будет хоть немного лучше, чем 2020-й. Вера должна быть, она порождает стремление что-то делать. Очень интересные вещи заложены в бюджет-2021. Например, как мы ранее говорили, это реконструкция улицы Кузбасской Дивизии. Нам дополнительно выделили средства при поддержке губернатора на «Немов-центр» – большой спортцентр.

– Где он в итоге будет?

– Он будет находиться рядом с городской больницей, где первоначально и планировалось. Раньше это была территория прачечного комбината. Он стал не нужен, здание пустует, рушится. Изначально с Михаилом Ведерниковым обсуждали возможность сделать там центр спортивной гимнастики, и вот сейчас представилась возможность для реализации.

Очень большой проект у кинотеатра «Октябрь». Многие по-разному к этому относятся, но возможно сделать из него центр притяжения. Понятно, что это будет не библиотека, а молодежный центр с библиотечной системой, со смотровыми площадками, с интерактивными выставками. Большой развлекательный комплекс. Опять же на федеральные деньги.

– 320 млн нечасто падают…

– 320 млн – это большие деньги, которые можно использовать на благо города. Важно, что дорожный фонд остался практически таким же, как в 2020 году. В 2020 году нам было выделено порядка 1 млрд рублей. Сейчас в бюджете порядка 800 с небольшим миллионов, но, по всей видимости, будут еще добавлены, как и в 2020 году, в течение года дополнительные средства. Очень большие деньги, которые позволят фактически до конца привести дорожную сеть в нормативное состояние.

На 2021 год запланировано строительство школ: это будет одна большая школа на 1450 мест или две школы на 800 и 500 мест. Если одна большая – то в районе Борисовичей, если две – то одна на Юбилейной, а вторая в Борисовичах. Мы прекрасно понимаем, что порядка восьми тысяч детей учатся во вторую смену. Это не очень хорошо, и есть поручение президента, чтобы дети учились в первую смену, потому что это повышает эффективность обучения и позволяет родителям и детям комфортно себя чувствовать.

Депутатам отдельное спасибо, что поддержали бюджет. Было непросто, бюджет тяжелый, доходная часть не сильно растет, межбюджетные дотации область тоже не может нам в большом объёме предоставлять, в большей степени это дорожные деньги и целевое финансирование.

– На бюджет выживания это не похоже, все-таки больше бюджет развития. Будет на что посмотреть и за что порадоваться в новом году.