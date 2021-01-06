Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством
Губернатор Михаил Ведерников в Instagram поздравил псковичей с Рождеством:
Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Это замечательный и добрый праздник, который веками собирает у домашнего очага миллионы российских семей. Это день старинных традиций, непреходящих христианских ценностей и светлых помыслов. Сегодня каждый верующий ощущает искренний душевный подъём, стремится к созиданию и совершенствованию.
Верю, что именно в Рождество любой может поменять свою жизнь к лучшему, потому что во всех благих делах сопутствуют удача и помощь Божья.
Друзья, пусть волшебство Сочельника наполнит вас счастьем и надеждой, принесёт благополучие и крепкое здоровье. Разделяя с вами радость этого праздника, я желаю мира, согласия и любви в вашем доме.