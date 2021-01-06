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Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством

Поздравление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с Рождеством

 

Губернатор Михаил Ведерников в Instagram поздравил псковичей с Рождеством: 
 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Рождеством Христовым. Это замечательный и добрый праздник, который веками собирает у домашнего очага миллионы российских семей. Это день старинных традиций, непреходящих христианских ценностей и светлых помыслов. Сегодня каждый верующий ощущает искренний душевный подъём, стремится к созиданию и совершенствованию.
Верю, что именно в Рождество любой может поменять свою жизнь к лучшему, потому что во всех благих делах сопутствуют удача и помощь Божья. 
Друзья, пусть волшебство Сочельника наполнит вас счастьем и надеждой, принесёт благополучие и крепкое здоровье. Разделяя с вами радость этого праздника, я желаю мира, согласия и любви в вашем доме. 

 

 

 


 



 

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