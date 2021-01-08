4851 человек заразился коронавирусом в Великих Луках

13:22, 08 января 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразился 4 851 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 24, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (9 404 случая), на третьем – Псковский район (2 133 случая).

Всего в Псковской области зарегистрировано 25 366 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 13 070 пациентов, умерли 104 человека.