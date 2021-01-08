Ещё 183 человека заразились коронавирусом в Псковской области

09:10, 08 января 2021, ПАИ

25 366 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 183 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 13 070 пациентов (за сутки – 127), умерли 104 инфицированных человека. Всего специалисты провели 220 963 (за сутки – 783) теста на коронавирус.

«7 января зарегистрировано 183 случая заражения коронавирусом. К сожалению, статистику смертности от COVID-19 пополнили ещё два человека. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя и, пожалуйста, соблюдайте все противовирусные требования», – написал губернатор.