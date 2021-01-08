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Ещё 183 человека заразились коронавирусом в Псковской области

25 366 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 183 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 13 070 пациентов (за сутки – 127), умерли 104 инфицированных человека. Всего специалисты провели 220 963 (за сутки – 783) теста на коронавирус.

«7 января зарегистрировано 183 случая заражения коронавирусом. К сожалению, статистику смертности от COVID-19 пополнили ещё два человека. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Берегите себя и, пожалуйста, соблюдайте все противовирусные требования», – написал губернатор. 

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Учёные нашли у COVID-19 признаки хронического заболевания 13 070 человек вылечились от коронавируса в Псковской области Ещё 183 человека заразились коронавирусом в Псковской области Еще 178 жителей Псковской области поправились после заражения коронавирусом Число зараженных коронавирусом в Псковской области увеличилось на 195 Пик коронавируса в России ещё не пройден – инфекционист Более 24 тысяч человек заболело COVID-19 в России за сутки Ещё один человек умер от коронавируса в Псковской области 4685 человек заразились коронавирусом в Великих Луках Количество заражённых коронавирусом в Пскове перевалило за девять тысяч
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