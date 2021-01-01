Экс-депутат Псковской городской Думы рассказал о своей коллекции значков

22:18, 08 января 2021, ПАИ

Пскович Николай Горбачёв собрал уникальную коллекцию значков, выпускавшихся в годы Великой Отечественной войны. О ней он рассказал Псковскому агентству информации.

Николай Горбачёв в Пскове человек известный. Он работал в областном военном комиссариате, областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. С 1994 года в течение пятнадцати лет возглавлял военно-патриотическое поисковое объединение «След «Пантеры», которое занимается поиском воинов, без вести пропавших в период Великой Отечественной войны.

В 2000 году Николай Горбачёв был избран заместителем председателя Псковского городского совета ветеранов, с 2010 года является заместителем председателя областного Совета ветеранов войны и труда. А кто-то помнит его как депутата Псковской городской Думы 3-го созыва. Но мало кто знает, что Николай Антонович ещё и коллекционер.

«Сейчас в моей коллекции 32 больших планшета со значками, нагрудными знаками и наградами. Маленькие планшеты, на которых ещё нет полного комплекта знаков или значков, я в это число не включаю, – рассказал Николай Горбачёв. – Самые ценные в моей коллекции – знаки, выпускавшиеся в годы Великой Отечественной войны».

Это «Отличный подводник», «Отличный торпедист», «Отличный снайпер», «Отличный танкист», «Отличный минёр», «Отличный повар», «Отличный пекарь» и другие. Всего таких знаков было 26, по количеству воинских специальностей. Самыми редкими и дорогими сегодня считаются «Отличный торпедист», «Отличный подводник», «Отличный повар» и «Отличный пекарь».

По словам коллекционера, такие знаки выпускались в нашей стране до 1956 года. Позже на смену им пришли «Отличник Советской армии», «Отличник ВМФ» и «Отличник авиации». О других значках из коллекции псковского коллекционера читайте в статье Ольги Малиновой.