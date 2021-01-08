Коллекционер Николай Горбачёв: Значки расскажут историю армии и государства

22:18, 08 января 2021, ПАИ



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



Фото: Андрей Степанов



























Псковское агентство информации продолжает рассказывать о псковичах, которые посвящают всё своё совбодное время хобби – коллекционированию. Наш автор Ольга Малинова рассказала об интереснейшей коллекции граммофонных пластинок, о мастере, которая собирает и реставрирует кукол и ватные новогодние игрушки. Продолжит серию публикаций рассказ об ещё одном псковиче – коллекционере.

Вы знаете, что в годы Великой Отечественной войны за добросовестное несение службы знаками отличия награждали даже пекарей и поваров? А то, что собирательство медалей, орденов, нагрудных знаков и значков называется фалеристикой, а наград и значков советского времени – совфалерой?

Наш сегодняшний коллекционер в Пскове человек известный. Он работал в областном военном комиссариате, в областном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. С 1994 года в течение пятнадцати лет возглавлял военно-патриотическое поисковое объединение «След «Пантеры», которое занимается поиском воинов, без вести пропавших в период Великой Отечественной войны.

В 2000 году Николай Горбачёв был избран заместителем председателя Псковского городского совета ветеранов, с 2010 года является заместителем председателя областного Совета ветеранов войны и труда. А кто-то, возможно, помнит его как депутата Псковской городской Думы 3-го созыва.

Но мало кто знает, что Николай Антонович ещё и коллекционер.

Военная тематика

Свой первый значок уроженец Тулы Николай Горбачёв хранит до сих пор. На нём изображён атомоход «Ленин» – первое в мире надводное судно с ядерной силовой установкой на борту. Ледокол был построен в Советском Союзе для обслуживания Северного морского пути и обеспечения непрерывной навигации. Уникальный корабль спустили на воду в 1957 году. Советские люди очень гордились этим достижением соотечественников-кораблестроителей.

«А в 1965 году в нашей стране отмечали 20-летие Великой Победы. Специально к этой дате были выпущены значки военной тематики. Они и положили начало моей коллекции. Это были значки, посвящённые подвигу Брестской крепости, городов-героев и так далее, – вспоминает Николай Антонович. – Юбилей Победы отметили в мае, а в июне меня призвали в армию. Срочную службу я проходил в Североморске».

Демобилизовался Николай Горбачёв в 1968 году. За годы службы он изменился и повзрослел. Сказалось это и на подходе к коллекционированию. Николай Антонович начал регулярно посещать тульский клуб коллекционеров и увлёкся более «серьёзными» знаками: «Отличники военной службы», «Классные специалисты», «Ветераны полков, дивизий, армий» и так далее. А накопленные ранее значки стал использовать для обмена.

Марки на значки

Позже в жизни Николая Горбачёва была служба на Дальнем Востоке. Суровый климат часто испытывал людей на прочность, но семья Горбачёвых выдержала и этот экзамен длиною в шесть лет.

«Два полка у нас стояли рядом: полк дальней авиации и военно-транспортный полк. Среди сослуживцев я встретил коллекционеров марок, а вот любителей значков не оказалось. Пришлось организовать общество любителей марок, – вспоминает собеседник. – Когда марки приходили в «Союзпечать», я выкупал их, а позже распространял среди своих».

Иногда кто-то приносил значки и предлагал поменять их на марки. Так коллекция значков продолжала пополняться у Горбачёва и на Дальнем Востоке.

Обычно все коллекционеры собирались по выходным в клубе при Доме офицеров, чтобы пообщаться, продать или купить новые экспонаты для своих коллекций. К слову, коллекционированием увлеклись не только мужчины, но и их вторые половины. Не избежала этого даже супруга Николая Горбачёва. Она начала собирать марки о футболе.

К отъезду Горбачёвых на Большую землю заядлыми коллекционерами в полку стали уже 15 человек.

Три против двадцати шести

После Дальнего Востока судьба занесла семью Горбачёвых в Псковскую область. С 1981 года Николай Антонович стал псковичом. Но даже необходимость преодолеть несколько тысяч километров не заставила его отказаться от коллекции значков, которая вместе с владельцем отправилась на новое место жительства.

«Сейчас в моей коллекции 32 больших планшета со значками, нагрудными знаками и наградами. Маленькие планшеты, на которых ещё нет полного комплекта знаков или значков, я в это число не включаю, – уточняет Николай Антонович. – Самые ценные в моей коллекции – знаки, выпускавшиеся в годы Великой Отечественной войны».

Это «Отличный подводник», «Отличный торпедист», «Отличный снайпер», «Отличный танкист», «Отличный минёр», «Отличный повар», «Отличный пекарь»… Всего таких знаков было 26 – по количеству воинских специальностей. Самыми редкими и дорогими сегодня считаются «Отличный торпедист», «Отличный подводник», «Отличный повар» и «Отличный пекарь».

По словам коллекционера, такие знаки выпускались в нашей стране до 1956 года. Позже на смену им пришли «Отличник Советской армии», «Отличник ВМФ» и «Отличник авиации».

С российским триколором

Псковский коллекционер бережно хранит все значки и документы, касающиеся пионерской и комсомольской организаций. С гордостью Николай Горбачёв показывает планшеты с современными российскими знаками отличия, гвардейскими знаками и наградами. Есть у него и так называемая зарубежная коллекция. В ней – знаки и медали стран соцлагеря, в частности Болгарии, ГДР и Чехословакии.

На специальном планшете – знаки подводных лодок. Пока эта коллекция у Николая Горбачёва неполная.

«Но я очень рад, что у меня есть знак «Псковский комсомолец». Как известно, эта подводная лодка базировалась на Балтийском флоте. Но потом срок её службы истёк, лодку списали, а знамя мне посчастливилось передавать экипажу подводной лодки «Псков», – сообщает собеседник. – Таких коллекционеров, как я, в Пскове больше нет. Есть люди, которые берут только одну тему, например военно-морской флот, а я собираю знаки, значки и награды всех родов войск. Для пополнения коллекции приходится ездить в Санкт-Петербург в клуб коллекционеров.

К слову, по моим стопам пошли и два сына: подполковник Российской армии Александр и полковник МВД Виталий. Сейчас Виталий живёт в Москве и коллекционирует знаки МВД, а вот внук увлёкся нумизматикой».

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Нагрудный знак – знак отличия, предназначенный для поощрения работника за его заслуги в профессиональной деятельности. К нагрудным знакам относятся утверждённые знаки выпускников высших и средних учебных заведений. Также к нагрудным знакам фалеристы относят должностные знаки и знаки принадлежности, выполненные из драгоценных металлов – платины, золота и серебра или так называемых тяжёлых металлов – меди, латуни или их содержащих сплавов. При изготовлении чаще используется перегородчатая эмаль, смолы, иногда краска. Крепление к одежде винтовое (винт, гайка, шайба) или в виде заколок на застёжках

Нагрудный значок – дешёвый и простой в изготовлении или массовый предмет фалеристики, обычно изготовленный из алюминия, жести или пластических масс. Изображение может быть выполнено в технологии перегородок, но обычно с применением красок. Крепление – чаще всего заколка.