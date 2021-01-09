Проверка выявила нарушения в работе псковской поликлиники на новогодних каникулах

10:19, 09 января 2021, ПАИ

В Псковской городской поликлинике проведена проверка по жалобам на трудности с получением больничных и медицинской помощи. Руководитель учреждения получил дисциплинарное взыскание. Об этом сегодня в своём Instagram-аккаунте сообщил Михаил Ведерников.

Глава региона рассказал, что ему в директ поступило множество обращений по поводу больших очередей в Псковской городской поликлинике. Запрос информации не дал результатов.

«Поручил комитету по здравоохранению получить разъяснения по этому вопросу. Ответ от руководства поликлиники: «Очередей нет». Даже фото прислали. Липовые. Зря кому-то кажется, что в праздники можно халтурить. Направил проверку, которая быстро убедилась в справедливости обращений (и выявила ряд нарушений)», – написал Михаил Ведерников в Instagram.

Руководитель поликлиники получил дисциплинарное взыскание и поручение в сжатые сроки организовать адекватную работу учреждения.

«Новогодние каникулы – это напряжённое время для системы здравоохранения, но жители нашей области должны получать полноценную медицинскую помощь вне зависимости от даты календаря. Благодарю всех, кто своевременно дал сигнал о наличии проблемы», – подытожил губернатор Псковской области.