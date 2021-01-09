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Общество

Соболезнования близким ветерана Ивана Александрова выразил Михаил Ведерников

Фото с Instagram-страницы Михаила Ведерникова.

Офицера связи, участника обороны Москвы, освобождения Белоруссии и Варшавы, штурма Берлина Ивана Михайловича Александрова не стало 7 января. Об этом сегодня напомнил в своём Instagram-аккаунте Михаил Ведерников.

Глава региона вспомнил о славном пути ветерана и подчеркнул значимость его подвига.

«Он попал на фронт в 18 лет и за проявленную доблесть в боях был награждён орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды, медалями за боевые заслуги.

Свой длинный и сложный фронтовой путь он выразил всего в нескольких словах, которые лучшим образом характеризуют его характер. 3 мая во время штурма Берлина ветеран оставил лаконичную надпись на руинах: «Дошёл от Смоленска до Рейхстага. Александров».

Иван Михайлович выполнил свой воинский долг, после чего долгие годы своей жизни посвятил восстановлению и развитию народного хозяйства», –рассказал губернатор Псковской области.

«Военные и трудовые подвиги ветерана, его активная общественная деятельность навсегда останутся в памяти жителей Псковской области.
Выражаю искренние соболезнования родным и близким», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее ПАИ сообщало о смерти Ивана Александрова.

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