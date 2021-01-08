Умер участник обороны Москвы и штурма Рейхстага, великолучанин Иван Александров

13:49, 08 января 2021, ПАИ

7 января на 96-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы и штурма Рейхстага Иван Александров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного отделения КПРФ.

Иван Александров родился в деревне Михайлово Велижского района Смоленской губернии. Когда началась Великая Отечественная война, ему было всего лишь 16 лет, и он, как и все молодые люди, пришёл в военный комиссариат, чтобы отправиться защищать Родину. Но их не брали на фронт. Тогда Иван Александров вступил истребительный батальон, который был создан в городе, чтобы охранять стратегические объекты и бороться с лазутчиками. Подросткам выдали малокалиберные старые учебные винтовки.

В сентябре 1942 года Иван Александров был призван на фронт Тургиновским военкоматом Калининской области и был направлен на учёбу в лётную школу Хабаровска, где готовили специалистов боевой авиации, а затем направлен в Харьковское военно-авиационное училище связи. Так он отправился в числе добровольцев в действующую армию, в формируемый полк 16-й Воздушной армии. 18-летний Иван Александров попадает на фронт, в 50-ю стрелковую дивизию, стрелком-радистом в экипаже Пе-2 (пикирующий бомбардировщик). В 1944 году получил тяжёлое ранение и попал в госпиталь, ему запретили летать и назначили начальником станции наведения в танковом полку. Его задача и задача сослуживцев – вызвать и навести самолёты, когда танкам приходится сложно.

В январе 1945-го была Одерская операция, в апреле 3-я Ударная армия ворвалась на окраину Берлина. 30 апреля 1945 года 150-я Идрицкая дивизия генерала Шатилова прорвалась к Рейхстагу. За этот бой Иван Александров получил орден Красной Звезды. Награждался орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями за боевые заслуги.

«Свою подпись на стене Рейхстага я оставил, но только 3 мая 1945 года. Я поднял разбитый кирпич и написал: «Дошёл от Смоленска до Рейхстага. Александров». В этот же день в Берлине состоялось партийное собрание нашей части, и меня приняли в кандидаты ВКП (б). Командир части зачитал приказ, согласно которому мне присвоили звание лейтенанта авиации, а также назначили комсоргом 406-го полка», – вспоминал Иван Александров.

В апреле 1946 года Иван Александров демобилизовался. Приехал в свой родной город Велиж, восстанавливал народное хозяйство СССР.

В 1947 году женился. С супругой Ниной Максимовной они прожили долгую и счастливую жизнь – 65 лет. В семье четверо детей, девять внуков и пятеро правнуков.

С 1988 года переехал на место жительства в Великие Луки. Был членом Великолукской городской организации КПРФ, вёл активную общественную жизнь, интересовался политикой, занимался патриотическим воспитанием молодёжи. Был непосредственным участником трагических событий в октябре 1993 года в Москве – защитником Дома Советов.

Псковское областное отделение КПРФ приносит свои искренние соболезнования родным и близким.

«Не стало замечательного человека. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах», – подчеркнули псковские коммунисты.