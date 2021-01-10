Штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам ввели в России

17:55, 10 января 2021, ПАИ

С 10 января введен новый штраф для российских автомобилистов. Об этом сообщают «Известия».

За неоплату проезда по платным дорогам на легковом транспорте возьмут 1,5 тыс. рублей, на грузовом - 5 тыс. рублей.

Штрафы вводятся для всех типов платных дорог, в том числе с системой free-flow, позволяющей автоматически, без остановки автомобиля списывать деньги.

Если на автомобиле не установлен транспондер, за услугу можно заплатить заранее или в течение пяти дней после поездки. Штрафы, оплаченные в течение 20 дней с момента вынесения постановления, будут аннулированы.