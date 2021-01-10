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Общество

Низкие температуры сохранятся в Псковской области и 11 января

Фото: ПАИ.

До -18 градусов опустится столбик термометра в ближайшие сутки. Об этом сообщает Псковский центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды.

Ночью в регионе ожидается мороз до -13…-18 градусов. Днём может быть теплее – температура будет держаться в районе -3…-8 градусов.

В Пскове 11 января будет не так холодно. Синоптики прогнозируют ночью -13…-15 градусов, днём - -4…-6 градусов.

В регионе обещают облачную погоду и небольшой снег днём. Ночью существенных осадков не предвидится.

На дорогах местами гололедица. Ветер южных направлений умеренный.

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