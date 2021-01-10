Вирусологи рассказали, насколько опасен «британский» штамм коронавируса для россиян

23:25, 10 января 2021, ПАИ

Тот факт, что в России на этой неделе был зафиксирован первый случай инфицирования «британским» штаммом коронавируса не вызывает недоумения у учёных, передаёт 5-tv.ru со ссылкой на Владимира Никифорова, заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ имени Н. И. Пирогова.

«Он более заразен, но не даёт более тяжёлых форм. Для него нехарактерна большая летальность, поэтому бояться его не стоит. Он уже везде есть, обнаружен в пятидесяти странах. Конечно, и к нам завезли. Остановить это невозможно. У нас два сценария, по которым мы идём параллельно: часть переболеет сама, часть успеет привиться», — пояснил эпидемиолог.

Особых отличий от привычного штамма COVID-19 у него нет, кроме более высокой скорости распространения. Более того, считает эксперт, вирус не стал более агрессивным. Также Никифоров напоминает, что необходимо соблюдать уже введённые ранее меры предосторожности, «которые мы и так соблюдаем», то есть проходить вакцинацию.