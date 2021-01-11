Какая погода ожидает псковичей в январе

10:58, 11 января 2021, ПАИ

В январе в Псковской области будет устойчивая волнообразная погода, в ближайшие два дня температура в регионе сильно изменится — до 14 января в области ожидается от -3 до -8 градусов ночью, днем — от 0 до -5. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, после 14 января в Псковскую область придут сильные морозы — температура опустится до -20 градусов.

«Дневные температуры — устойчивые отрицательные. После 17 января ожидается опять повышение, волнообразная погода будет в январе», - уточнила Тала Нещадимова.