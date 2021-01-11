0
11:54
«Корень зла»: псковичка пожаловалась губернатору на несоблюдение кинотеатром «Смена» карантинных мер
11:46
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
11:42
В Великих Луках посвященный воздухоплаванию памятный знак вернулся на свое место
11:22
Псковские автобусы перешли на расписание рабочего дня
10:58
Какая погода ожидает псковичей в январе
10:33
Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»
10:06
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
Еще новости
Общество

Какая погода ожидает псковичей в январе

Фото: Дарья Хваткова

В январе в Псковской области будет устойчивая волнообразная погода, в ближайшие два дня температура в регионе сильно изменится — до 14 января в области ожидается от -3 до -8 градусов ночью, днем — от 0 до -5. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

По ее словам, после 14 января в Псковскую область придут сильные морозы — температура опустится до -20 градусов.

«Дневные температуры — устойчивые отрицательные. После 17 января ожидается опять повышение, волнообразная погода будет в январе», - уточнила Тала Нещадимова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Достаточно ли 10 дней новогодних каникул?
Проголосовать >>>

«Корень зла»: псковичка пожаловалась губернатору на несоблюдение кинотеатром «Смена» карантинных мер
11 января 2021
«Корень зла»: псковичка пожаловалась губернатору на несоблюдение кинотеатром «Смена» карантинных мер
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
11 января 2021
Названы самые заражённые коронавирусом районы Псковской области
В Великих Луках посвященный воздухоплаванию памятный знак вернулся на свое место
11 января 2021
В Великих Луках посвященный воздухоплаванию памятный знак вернулся на свое место
Псковские автобусы перешли на расписание рабочего дня
11 января 2021
Псковские автобусы перешли на расписание рабочего дня
Какая погода ожидает псковичей в январе
11 января 2021
Какая погода ожидает псковичей в январе
Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»
11 января 2021
Псковская область представит Россию в рамках проекта «Балтийская еда от фермы до вилки»
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
11 января 2021
Шестидневная рабочая неделя ожидает россиян в феврале
Ещё 66 человек заболели COVID-19 в Пскове
11 января 2021
Ещё 66 человек заболели COVID-19 в Пскове

Идет загрузка...