В России снизили ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса

13:17, 11 января 2021, ПАИ

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о снижении ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса, а также для самозанятых граждан. Об этом он рассказал в ходе совещания с вице-премьерами 11 января, сообщает ТАСС.

Глава правительства напомнил, что первоначально ставка по таким кредитам была установлена на уровне 8,5 %. Теперь её максимальный размер не должен превышать ключевую ставку Банка России. В результате льготные кредиты будут выдаваться под 7 % годовых.

По словам Михаила Мишустина, такие условия позволят предпринимателям снизить долговую нагрузку, увеличить оборотные средства, дадут больше возможностей для развития бизнеса.