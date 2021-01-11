На страже безопасности – ПАИ-live с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ириной Коноплёвой

13:53, 11 января 2021, ПАИ

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва стала гостьей проекта ПАИ-live.

Для сотрудников МЧС новогодние и рождественские праздники не были выходными, все подразделения спасателей были переведены в режим повышенной готовности.

Какова была обстановка в Псковской области в праздничные дни? Сколько произошло пожаров и есть ли жертвы? Изменилась ли статистика по пожарам по сравнению с предыдущим годом? Были ли зафиксированы случаи гибели людей на водоёмах? Обо всём этом рассказывает Ирина Коноплёва.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.