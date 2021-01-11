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На страже безопасности – ПАИ-live с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ириной Коноплёвой
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Общество

На страже безопасности – ПАИ-live с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ириной Коноплёвой

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ирина Коноплёва стала гостьей проекта ПАИ-live.

Для сотрудников МЧС новогодние и рождественские праздники не были выходными, все подразделения спасателей были переведены в режим повышенной готовности.

Какова была обстановка в Псковской области в праздничные дни? Сколько произошло пожаров и есть ли жертвы? Изменилась ли статистика по пожарам по сравнению с предыдущим годом? Были ли зафиксированы случаи гибели людей на водоёмах? Обо всём этом рассказывает Ирина Коноплёва.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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Число погибших на пожарах в Псковской области выросло по сравнению с прошлым годом На страже безопасности – ПАИ-live с начальником пресс-службы ГУ МЧС России по Псковской области Ириной Коноплёвой Об итогах 2020 года и планах на 2021 год – в интервью с главой администрации Пскова Мифы и правда о коронавирусе – в интервью с псковскими врачами Секреты успешности и обучения будущего в «Кванториуме» – в интервью с Вячеславом Гординым Чего добились профсоюзы в 2020 году и что ждать от Псковского облсовпрофа в наступившем 2021-м – в интервью с Игорем Ивановым В Новый год без ковида – ПАИ-live c Алексеем Васильевым и Борисом Андреевым Итоги медийного года с Антоном Сергеевым – в эфире ПАИ-live Оперативность и мультиформатность – Антон Сергеев об эффективности СМИ Советник псковского губернатора оценил работу чиновников со СМИ
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