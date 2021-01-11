Псковский театр драмы получил федеральный статус

16:19, 11 января 2021, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина вошел в состав Национального драматического театра России (Александринского театра) и с 1 января 2021 года функционирует на правах филиала. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, театру возвращено историческое название «Народный дом им. А. С. Пушкина».

Вопрос о включении Псковского театра драмы в состав Александринского не один раз обсуждался на совещаниях губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Осенью 2020 года регион посетила министр культуры РФ Ольга Любимова, она поддержала это решение.

Народный дом имени А. С. Пушкина в Пскове возведён в 1906 году в честь 100-летия со дня рождения поэта. После Октябрьской революции театр носил разные названия: Коммунальный с 1917 года, Псковский городской драматический театр им. А. С. Пушкина с 1920 года, Ленинградский областной драматический театр с 1939 года. После Великой Отечественной войны учреждение стало Псковским областным драматическим театром им. Пушкина. В 1996 году за заслуги в развитии театрального искусства Псковский драмтеатр получил почетное звание «академический».

Сегодня в труппе театра числятся 30 актеров, в том числе два народных артиста России, пять заслуженных артистов России, один заслуженный работник культуры Сахалинской области.

Здание театра построено в стиле модерн, это памятник архитектуры начала XX века. В 2014 году учреждение открылось после масштабной реконструкции, проведённой при поддержке федерального центра.

Комплекс состоит из двух зданий. «Народный дом» был полностью отремонтирован, появилась новая пристройка площадью почти 3 тысячи квадратных метров. В ней размещаются театральные мастерские, в половине из них проходят выставки, кинопоказы, концерты, публичные лекции, диспуты.