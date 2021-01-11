В Пскове в праздники возросло количество переломов ключиц у детей
Количество переломов ключиц у детей возросло в Пскове за время праздников. Об этом сообщил врач-травматолог Псковской детской областной клинической больницы Павел Шпак в эфире проекта ПАИ-live 11 января.
«За последнее время, за время праздников возросло количество оперированных сломанных ключиц и увеличилось количество черепно-мозговых травм», - отметил Шпак.
Также врач рассказал, что детский травматизм - закономерный процесс и он зависит от погоды.
«Когда меняется погода и появляется снежный покров, травматизм резко возрастает, - подчеркнул спикер. - Все зависит от организованности детских мероприятий».
По словам врача, необходимо, чтобы дети гуляли только на специально организованных площадках и использовали каски и наколенники.
«Количество травм и компрессионных переломов позвоночника растет, когда ребята катаются в неорганизованных местах», - подчеркнул Шпак.