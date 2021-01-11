В Пскове в праздники возросло количество переломов ключиц у детей

17:10, 11 января 2021, ПАИ

Количество переломов ключиц у детей возросло в Пскове за время праздников. Об этом сообщил врач-травматолог Псковской детской областной клинической больницы Павел Шпак в эфире проекта ПАИ-live 11 января.

«За последнее время, за время праздников возросло количество оперированных сломанных ключиц и увеличилось количество черепно-мозговых травм», - отметил Шпак.

Также врач рассказал, что детский травматизм - закономерный процесс и он зависит от погоды.

«Когда меняется погода и появляется снежный покров, травматизм резко возрастает, - подчеркнул спикер. - Все зависит от организованности детских мероприятий».

По словам врача, необходимо, чтобы дети гуляли только на специально организованных площадках и использовали каски и наколенники.

«Количество травм и компрессионных переломов позвоночника растет, когда ребята катаются в неорганизованных местах», - подчеркнул Шпак.