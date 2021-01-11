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Общество

Всё о детском травматизме – ПАИ-live с врачом Павлом Шпаком

Врач-травматолог Псковской детской областной клинической больницы Павел Шпак стал гостем проекта ПАИ-live.

Почему ребёнок часто падает и ранится? Влияют ли погодные условия на количество травм у детей? Часто ли дети в Псковской области травмировались в новогодние каникулы? Какие рекомендации следует соблюдать, чтобы исключить детский травматизм? Обо всём этом рассказывает Павел Шпак.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.

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