Всё о детском травматизме – ПАИ-live с врачом Павлом Шпаком

17:01, 11 января 2021, ПАИ

Врач-травматолог Псковской детской областной клинической больницы Павел Шпак стал гостем проекта ПАИ-live.

Почему ребёнок часто падает и ранится? Влияют ли погодные условия на количество травм у детей? Часто ли дети в Псковской области травмировались в новогодние каникулы? Какие рекомендации следует соблюдать, чтобы исключить детский травматизм? Обо всём этом рассказывает Павел Шпак.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.