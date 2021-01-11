Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке

18:23, 11 января 2021, ПАИ

9 января 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 39-летнего местного жителя. Об этом ПАИ сообщили в областном следственном комитете. По данному факту в связи с получением данных о криминальном характере исчезновения потерпевшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, к преступлению причастен 26-летний местный житель, который в ночь на 8 января 2021 года, находясь в жилище знакомой в одной из деревень Великолукского района, поссорился с другим гостем и нанёс ему множество ударов ножом. От полученных ранений потерпевший скончался на месте преступления.

С целью сокрытия следов преступления злоумышленник скинул тело погибшего в реку.

По поручению руководителя управления на место преступления направлены следователи-криминалисты аппарата управления.

В настоящее время подозреваемый задержан в процессуальном порядке и даёт признательные показания. Следователи совместно с оперативными сотрудниками территориального отдела и УМВД России по Псковской области продолжают выяснять обстоятельства совершённого преступления. Район поиска тела прочёсывают водолазы поисково-спасательного отряда г. Великие Луки.