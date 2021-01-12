Россияне рассказали, сколько потратили на новогодние праздники

08:12, 12 января 2021, ПАИ

За первые 10 дней 2021 года жители России потратили порядка 20 тысяч рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, и на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды. Об этом идёт речь в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24», пишет РИА Новости.

По мнению экспертов, влияние на показатели оказало общее снижение доходов россиян, а также отказ от посещения общественных мест и поездок.

По данным исследования, порядка 60% новогодних расходов пришлось на покупку продуктов или заказ еды в ресторанах и кафе. 15% граждане потратили на покупку подарков, столько же - на развлечения, 10% составили другие траты.

При этом около 15% россиян отметили, что после праздничных трат им придётся использовать кредитные средства. 55% респондентов, расходы которых превысили планы, признались, что им нужно взять в кредит порядка 5-7 тысяч рублей, 20% - менее 5 тысяч рублей. Еще 15% опрошенных хотят взять в банках 8-10 тысяч рублей, а 10% - более 10 тысяч рублей.

В середине декабря компания провела опроса, по итогу которого россияне планировали сэкономить на новогодних подарках и потратить на них не более 10 тысяч рублей.