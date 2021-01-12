0
08:28
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку
01:18
Два коронавирусных очага сняты в Псковской области с контроля Роспотребнадзора
22:47
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
21:29
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
20:25
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
19:45
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
18:23
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
Еще новости
Общество

Россияне рассказали, сколько потратили на новогодние праздники

За первые 10 дней 2021 года жители России потратили порядка 20 тысяч рублей, что на 25% меньше, чем годом ранее, и на 20% больше среднемесячного показателя во внепраздничные периоды. Об этом идёт речь в исследовании финансового маркетплейса «Юником 24», пишет РИА Новости.

По мнению экспертов, влияние на показатели оказало общее снижение доходов россиян, а также отказ от посещения общественных мест и поездок.

По данным исследования, порядка 60% новогодних расходов пришлось на покупку продуктов или заказ еды в ресторанах и кафе. 15% граждане потратили на покупку подарков, столько же - на развлечения, 10% составили другие траты.

При этом около 15% россиян отметили, что после праздничных трат им придётся использовать кредитные средства. 55% респондентов, расходы которых превысили планы, признались, что им нужно взять в кредит порядка 5-7 тысяч рублей, 20% - менее 5 тысяч рублей. Еще 15% опрошенных хотят взять в банках 8-10 тысяч рублей, а 10% - более 10 тысяч рублей.

В середине декабря компания провела опроса, по итогу которого россияне планировали сэкономить на новогодних подарках и потратить на них не более 10 тысяч рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку
12 января 2021
В Пскове ищут дом котятам, выброшенным на помойку
Два коронавирусных очага сняты в Псковской области с контроля Роспотребнадзора
12 января 2021
Два коронавирусных очага сняты в Псковской области с контроля Роспотребнадзора
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
11 января 2021
Снова за рулём и снова пьяные: водителей Псковской области не останавливают штрафы
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
11 января 2021
Маргарита Грачёва, которой муж из ревности отрубил руки, станет телеведущей
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
11 января 2021
Полиция нашла подростка, который распылил перцовый баллончик в пушкиногорской школе
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
11 января 2021
Стилист Сергей Зверев решил стать депутатом Госдумы
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
11 января 2021
Великолучанин пытался скрыть убийство, утопив труп в реке
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация
11 января 2021
Псковский кремль ждёт масштабная реставрация

Идет загрузка...