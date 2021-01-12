Илон Маск назвал советского конструктора Королева великолепным
Основатель компании SpaceX Илон Маск ответил в Twitter на сообщение «Роскосмоса» о праздновании дня рождения главного конструктора ракетно-космической техники Сергея Королева, которому 12 января исполнилось бы 114 лет.
«Он был великолепен», - написал Маск по-русски в Twitter.
С 1950 по 1960 годы в Советском Союзе под руководством Сергея Королева была создана первая межконтинентальная баллистическая ракета, запущен первый искусственный спутник Земли, отправлен в космос первый человек, достигла Луны первая автоматическая станция и совершен первый выход человека в открытый космос.