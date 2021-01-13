Поедем на дальний кордон — ПАИ-live с директором нацпарка «Себежский» Надеждой Подоплекиной

11:19, 13 января 2021, ПАИ

В 2021 году национальный парк «Себежский» отмечает 25-летие. Однако на этот год у нацпарка помимо празднования дня рождения есть куда более грандиозные и важные планы. Минприроды поддержало заявку нацпарка почти на 21 млн рублей — и теперь парку предстоит преображение. Новые музеи и экологические тропы, биостанция — только часть того, что предстоит сделать всего за полгода.

О буднях и перспективах национального парка в эфире ПАИ-live рассказала его директор Надежда Подоплекина.