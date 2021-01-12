Псковская управляющая компания подарила каток детворе Владимирской улицы

18:50, 12 января 2021, ПАИ

Вчера на улице Владимирской микрорайона Родина в пригороде Пскова начали заливать каток на детской площадке. Об этом написала «КП-Псков».

Руководитель управляющей компании Андрей Тарасов в сообществе микрорайона Родина в соцсети «ВКонтакте» утром 12 января объявил об открытии бесплатного катка в хоккейной коробке у дома № 5а на Владимирской. Рады катку были все, в сообществе сразу появились благодарственные комментарии к сообщению УК.

«На Владимирской, 5а заливают коробку. Можно будет играть в хоккей, кататься (заниматься) с детьми. Круто! Спасибо вам», – написал житель района Валерий Митрофанов.

Идея игры в хоккей сразу после 19:00, когда все только возвращаются с работы, понравилась не всем. Но это оказалось одной из мер против массовости в непростое время коронавируса. На новом катке не будет дежурных, поэтому соблюдение мер профилактики коронавируса остаётся на совести жителей.

«Интересно, а как соблюдать социальную дистанцию на льду?» – спросили у Андрея Тарасова.

На 10 квадратных метрах одновременно находиться на катке разрешено до 40 человек. Но и к этому жители микрорайона отнеслись с пониманием.