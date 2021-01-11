0
19:02
Легкоатлеты Шабановы взяли две медали на «Рождественских стартах»
16:14
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
14:50
Где покататься на коньках в Пскове
21:08
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
21:26
Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд
23:57
Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров
18:18
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
Еще новости
Спорт

Городской каток открылся в Невеле

Фото газеты "Невельский вестник"

В Невеле в городском парке открылся каток. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Невельский вестник», его удалось залить благодаря спортивной общественности, членам хоккейной команды и волонтерам МБУ «Лидер».

Организация катка проходила в несколько этапов с перерывом в несколько дней. Первые посетители уже опробовали лёд. Покататься на коньках здесь можно бесплатно. 

В Пскове также начали заливать городские катки, с их списком можно ознакомиться здесь >>> .

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Довольны ли вы новогодним подарком?
Проголосовать >>>

Легкоатлеты Шабановы взяли две медали на «Рождественских стартах»
11 января 2021
Легкоатлеты Шабановы взяли две медали на «Рождественских стартах»
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
11 января 2021
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
Где покататься на коньках в Пскове
11 января 2021
Где покататься на коньках в Пскове
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
08 января 2021
Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону призвал выгнать всех спортсменов из Госдумы
Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд
05 января 2021
Красногородские воспитанники хоккеиста Александра Львова поблагодарили тренера за труд
Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров
02 января 2021
Криштиану Роналду стал чемпионом среди Instagram-блогеров
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
30 декабря 2020
Заслуженному тренеру России Александру Филиппову губернатор Псковской области вручил ключи от внедорожника
Самый дорогой российский футболист стоит 20 млн евро
29 декабря 2020
Самый дорогой российский футболист стоит 20 млн евро

Идет загрузка...