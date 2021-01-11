Городской каток открылся в Невеле

17:07, 12 января 2021, ПАИ

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В Невеле в городском парке открылся каток. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Невельский вестник», его удалось залить благодаря спортивной общественности, членам хоккейной команды и волонтерам МБУ «Лидер».

Организация катка проходила в несколько этапов с перерывом в несколько дней. Первые посетители уже опробовали лёд. Покататься на коньках здесь можно бесплатно.

В Пскове также начали заливать городские катки, с их списком можно ознакомиться здесь >>> .