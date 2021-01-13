Экзотические деревья из Камеруна ввезли в Псковскую область

09:04, 13 января 2021, ПАИ

В Псковской области на российско-эстонском участке государственной границы Российской Федерации в ЖДПП «Печоры-Псковские» должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролирован ввоз 50,2 кубометров лесоматериалов тропических пород. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы из экзотических деревьев, страной происхождения которых является Камерун, следовали железнодорожным транспортом из Эстонии в адрес юридического лица, расположенного в Екатеринбурге. При проведении карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором управления карантинные объекты обнаружены не были. После прохождения необходимых процедур вся продукция проследовала в места завершения таможенного контроля.