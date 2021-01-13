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Общество

Экзотические деревья из Камеруна ввезли в Псковскую область

В Псковской области на российско-эстонском участке государственной границы Российской Федерации в ЖДПП «Печоры-Псковские» должностным лицом Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям проконтролирован ввоз 50,2 кубометров лесоматериалов тропических пород. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Материалы из экзотических деревьев, страной происхождения которых является Камерун, следовали железнодорожным транспортом из Эстонии в адрес юридического лица, расположенного в Екатеринбурге. При проведении карантинного фитосанитарного контроля государственным инспектором управления карантинные объекты обнаружены не были. После прохождения необходимых процедур вся продукция проследовала в места завершения таможенного контроля.

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