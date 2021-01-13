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Общество

О масштабных проектах программы «Чистая вода» в 2020 году рассказал Сергей Грахов

В 2020 году в Псковской области завершились два мероприятия по программе «Чистая вода», рассказал председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в эфире ПАИ-live.

Так, в Великих Луках отремонтировали кольцевой водовод, а в деревне Переслегино Великолукского района построили новую водопроводную сеть со станцией биохимической очистки. «Это очень масштабные проекты, благодаря нацпроекту удалось их реализовать», - отметил Сергей Грахов.

Он добавил, что в Великих Луках продолжается реконструкция станции биохимической очистки. «С подрядчиком язык найден», - сообщил председатель комитета. По его словам, сейчас нужно максимально быстро разыграть все конкурсы и выйти на строительные площадки, как только позволят погодные условия.

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О масштабных проектах программы «Чистая вода» в 2020 году рассказал Сергей Грахов О преображении нацпарка «Себежский», новых музеях и биостанции — в интервью с Надеждой Подоплёкиной Нацпарку «Себежский» требуются волонтеры Национальный парк «Себежский» обновил логотип Надежда Подоплёкина рассказала, как нацпарк «Себежский» пережил каникулы без электричества Поедем на дальний кордон — ПАИ-live с директором нацпарка «Себежский» Надеждой Подоплекиной Транспортные карты в Пскове неплохо прижились, уверен Борис Елкин Борис Елкин объяснил, почему Псковская область закупила именно ПАЗы Борис Елкин рассказал о борьбе со снегопадом в Пскове Псковский врач считает, что катание на «ватрушке» опаснее езды на мотоцикле
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