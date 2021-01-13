О снегопаде, архаичных пазиках и транспортных картах — Борис Елкин подвел итоги новогодних каникул

10:06, 13 января 2021, ПАИ

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин с в эфире ПАИ-live прокомментировал итоги работы его ведомства в новогодние праздники.

Борис Елкин рассказал, как псковские транспортники пережили новогодние снегопады, привыкли ли к транспортным картам псковичи, когда ждать новые автобусы в Великих Луках, почему Псковской области приходится покупать архаичные пазики.

Трансляция ведётся на сайте Псковского агентства информации и на YouTube-канале ПАИ.