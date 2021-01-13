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Общество

Кот митрополита Тихона Владыка показал подписчикам, с чего надо начинать утро

Новое видео кота Владыки, пьющего воду из-под крана, опубликовали в Instagram-аккаунте кота митрополита Псковского и Порховского Тихона. Ролик размещен с подписью: «Доброе утро».

Подписчики оценили видео мейн-куна и активно его комментируют: «Всё верно: первым делом с утра натощак воду нужно пить», «Напился!Закрывай!», «А кран сам открывает? У меня в детстве был кот, который сам лапой открывал», «Доброе утро! Приятно проснуться и увидеть кошачью мордочку! Как премудро все Господь устроил! Котики - наше утешение!».

Владыку назвали «умилительным», «эстетом» и «шалуном». А один из пользователей оставил в комментариях стихотворение: «Рано утром на рассвете // Умываются мышата, // И котята, и утята, // И жучки, и паучки».

Напомним, Владыка — это главный кот Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря.

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