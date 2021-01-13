О прививке от COVID перед крещенскими купаниями рассказали в Минздраве

11:43, 13 января 2021, ПАИ

«Пройти вакцинацию от COVID-19 лучше за 7 дней до или спустя 2 дня после крещенских купаний», - заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина. Комментарий опубликован на сайте министерства.

«Погружение в ледяную воду оказывает влияние на иммунитет. Это необходимо учитывать при планировании вакцинации», - уточнила эксперт.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января многие люди традиционно окунаются в купель. В 2021 году крещенские купания будут отличаться от предыдущих из-за распространения COVID-19. Во всех регионах усилены меры безопасности, особое внимание уделено мерам профилактики заражения. В стране идет масштабная вакцинация от новой коронавирусной инфекции.